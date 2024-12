TotalEnergies: NEP lance son 1er projet au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 16:13









(CercleFinance.com) - La société Northern Endurance Partnership (NEP) annonce la clôture de son financement, permettant de lancer la construction du premier projet CCS au Royaume-Uni. NEP est un projet pionnier qui permettra de transporter et stocker le CO2.



NEP, dont TotalEnergies détient une participation de 10 %, stockera jusqu'à une capacité de 4 millions de tonnes de CO2 par an.



Les infrastructures de NEP permettront dans un premier temps de collecter et de stocker le CO2 de trois projets industriels de la région du Teesside (NZT Power, H2Teesside et Teesside Hydrogen CO2 Capture).



Elles comprennent un réseau de collecte du CO2 onshore, des installations de compression et un pipeline en mer de 145 km allant jusqu'aux installations sous-marines d'injection du CO2 dans l'aquifère salin d'Endurance, situé à environ 1 000 mètres sous le fond marin.



La construction de ces infrastructures devrait débuter mi-2025 et le premier stockage de CO2 est prévu en 2028.



' Nous nous réjouissons de participer à cette étape majeure pour le développement du CCS au Royaume-Uni. NEP est un projet pionnier qui permettra de transporter et stocker le CO2 issu de l'une des plus grandes régions industrielles du Royaume-Uni. Notre participation dans NEP contribue à l'objectif de TotalEnergies de développer une capacité significative de stockage de CO2 en Mer du Nord, où nous pouvons capitaliser sur notre expertise en matière d'opérations et de géosciences ', a déclaré Arnaud Le Foll, Directeur New Business - Neutralité Carbone de TotalEnergies.





