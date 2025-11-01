 Aller au contenu principal
Casse du musée du Louvre: des défèrements de suspects interpellés mercredi en cours
information fournie par AFP 01/11/2025 à 10:54

Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Des défèrements de suspects ayant été interpellés mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre étaient en cours samedi devant des magistrats du tribunal judiciaire de Paris, a indiqué le parquet, sollicité par l'AFP.

"Il y a des défèrements sur commission rogatoire", a-t-il simplement indiqué, sans préciser le nombre de suspects déférés.

Cinq nouvelles interpellations liées à ce cambriolage spectaculaire avaient été annoncées jeudi matin par la procureure de Paris, Laure Beccuau, qui avait précisé que les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restaient introuvables.

Ces nouvelles interpellations se sont ajoutées à celles de deux trentenaires arrêtés samedi dernier et qui sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes sur place. Eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi soir.

Parmi eux se trouvait un des cambrioleurs présumés, que les enquêteurs avaient "dans le viseur", avait précisé jeudi la procureure.

