Ligue 1: embouteillages en tête, Nice défie le PSG, l'OM et l'OL à la relance

L'attaquant de l'OM Pierre-Emerick Aubameyang au duel avec le défenseur d'Angers Ousmane Camara, à Marseille, le 31 octobre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )

La 11e journée du championnat de France pourrait à nouveau bouleverser la tête du classement, où six équipes se tiennent en deux points, avec en point d'orgue PSG-Nice samedi (17h00) mais aussi les tentatives de relance de l'OM à Auxerre samedi (21h05) et de Lyon à Brest dimanche (20h45).

. Le PSG sans Doué

Contre Nice, les Parisiens devront se passer de Désiré Doué, blessé mercredi à la cuisse droite sur une accélération sur l'aile gauche contre Lorient (1-1).

Le N.14 est resté au sol de longues minutes, grimaçant et se tenant au niveau de l'ischio-jambier, avant de sortir sur civière. Une mauvaise nouvelle à quelques jours du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions et de la réception de l'OGC Nice (8e) en championnat, face auxquels ils s'étaient inclinés (3-1) la saison dernière.

Le milieu de terrain du PSG Désiré Doué (C) victime d'une blessure à la cuisse et entouré de ses coéquipiers, à Lorient, le 31 octobre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

"Je sais qu'ils auront envie de repartir avec une victoire avant de jouer le Bayern, mais on va y aller avec ce qu'on peut faire. Je sais comment on avait gagné à Paris la saison dernière, avec beaucoup d'énergie et de la réussite", a rappelé Franck Haise, entraîneur de Nice, tombeur de Lille (2-0) mercredi.

. Monaco veut durer

Le nouveau dauphin du PSG, Monaco (20 points), vainqueur spectaculaire à Nantes (5-3), essaiera de consolider sa place sur le podium en accueillant le même jour le Paris FC (12e).

Mais l'ASM devra encore se passer de Paul Pogba. Alors qu'une première apparition du champion du monde 2018 dans le groupe monégasque était pressentie, Pogba s'est blessé à la cheville jeudi à l'entrainement et "sera absent" samedi, a annoncé vendredi son entraîneur Sébastien Pocognoli.

Le milieu de terrain russe de l'ASM Aleksandr Golovin (D) reprend le ballon en l'air face à Nantes, le 3 octobre 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Derrière le duo de tête, quatre équipes restent en embuscade, à deux longueurs du leader (19 points) : Marseille, Strasbourg, Lyon et Lens, dans cet ordre selon la différence de buts.

L'OM (3e) et l'OL (5e) auront à cœur de se relancer ce week-end, respectivement contre l'AJ Auxerre (17e) et Brest (14e), après avoir concédé des nuls frustrants lors de la 10e journée.

Dans ce peloton de tête, un rebond des Lensois (6e), qui reçoivent Lorient (16e), est également attendu après leur surprenante défaite contre Metz (2-0), lanterne rouge du championnat.

. Le mariage Rennes-Beye à l'épreuve

Habib Beye sera encore l'entraîneur du Stade rennais dimanche, malgré un sixième match consécutif sans victoire.

"On va essayer d'avancer ensemble", a indiqué dimanche Arnaud Pouille, le président du club breton.

Problème, ils affronteront Strasbourg (4e), revenu au pied du podium en profitant des faux pas de Lyon, Lens et Lille.

L'entraineur de Rennes Habib Beye lors de la rencontre face à Nice, à Rennes, le 26 octobre 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Les Alsaciens profitent à plein de l'Argentin Joaquin Panichelli qui a pris le large au classement des buteurs avec neuf réalisations - deux de plus que le Marseillais Mason Greenwood.

Le natif de Cordoba, 23 ans, a traversé le mois d'octobre à un rythme effréné: sept buts en cinq matches.

. Les relégables se rebellent

Le Losc (7e) tentera de relancer sa dynamique face à Angers (13e) pour rester au contact des places européennes. Son adversaire, qui lutte pour le maintien, pourrait toutefois lui donner du fil à retordre après avoir tenu en échec Marseille (2-2).

Nantes, tombé à la 15e place, cherchera aussi à faire tourner le compteur dimanche contre Metz - dernier du championnat mais relancé par une embellie inespérée contre Lens.

Le programme de la 11e journée du Championnat de France de football:

Samedi 1er novembre (en heures de Paris, GMT+1):

(17h00) Paris SG - Nice

(19h00) Monaco - Paris FC

(21h05) AJ Auxerre - OM

Dimanche 2 novembre (en heures de Paris, GMT+1) :

Rennes - Strasbourg (15h00)

Lens - Lorient (17h15)

Lille - Angers (17h15)

Nantes - Metz (17h15)

Toulouse - Le Havre (17h15)

Brest - Lyon (20h45)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 21 10 6 3 1 20 9 11

2. Monaco 20 10 6 2 2 23 16 7

3. Marseille 19 10 6 1 3 24 11 13

4. Strasbourg 19 10 6 1 3 21 12 9

5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4

6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4

7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9

8. Nice 17 10 5 2 3 16 15 1

9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2

11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4

12. Paris FC 11 10 3 2 5 17 20 -3

13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5

16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9

17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9

18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18

NDLR: Les trois premiers sont directement qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le quatrième est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les barrages de la Ligue Conference. Les deux derniers sont relégués en Ligue 2 et le 16e dispute un barrage.