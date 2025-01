TotalEnergies: marge de raffinage en rebond au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que son indicateur de marge de raffinage européen s'est redressé à 25,9 dollars par tonne au quatrième trimestre 2024, contre 15,4 dollars au troisième, une hausse qui devrait se refléter dans les résultats et le cash-flow de l'aval.



Concernant l'amont (exploration-production), la compagnie pétro-gazière attend une production d'hydrocarbures en légère hausse, dans la guidance trimestrielle entre 2,4 et 2,45 Mbep/j (millions de barils équivalent pétrole par jour).



Elle estime aussi que les résultats de l'integrated LNG vont bénéficier notamment d'un trading gaz 'retrouvant le niveau de performance du quatrième trimestre 2023', et que ceux de l'integrated power devraient ressortir entre 500 et 600 millions de dollars.



'Le ratio d'endettement est attendu sous les 10% bénéficiant d'une amélioration du besoin en fonds de roulement d'environ cinq milliards de dollars sur le trimestre, dont 1,5 milliard de dollars d'éléments exceptionnels', indique-t-elle par ailleurs.





