France-La suspension de la réforme des retraites rétablie à l'Assemblée nationale
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 23:46

L'Assemblée nationale française examine le projet de loi de finances pour 2025 à Paris

L'Assemblée nationale française examine le projet de loi de finances pour 2025 à Paris

Les députés français ont rétabli vendredi en deuxième lecture la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites dans le cadre des débats à l'Assemblée nationale sur le budget de la Sécurité sociale pour l'an prochain.

Cette nouvelle suspension de la réforme des retraites a été adoptée par 162 voix pour et 75 voix contre après avoir été validée une première fois le 12 novembre puis supprimée au Sénat.

Ce vote intervient après l'adoption par les députés dans l'après-midi, en deuxième lecture, de la partie consacrée aux "recettes" du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.

Un vote est prévu le 9 décembre sur l'ensemble du texte.

(Rédigé par Claude Chendjou)

Réforme des retraites
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

