Atos Group lance ses Atos Sovereign Agentic Studios
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 11:17
"À mesure que les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA agentique, le défi évolue. Il ne s'agit plus de créer davantage d'agents, mais de les exploiter en toute fiabilité dans des environnements opérationnels réels, réglementés et critiques", explique-t-il.
Avec Atos SAS, les organisations conservent un contrôle explicite sur les domaines sur lesquels s'applique l'autonomie, sur la gouvernance des décisions et la manière dont les données et les modèles sont gérés à travers les juridictions.
"La sécurité, la gouvernance de l'IA et la supervision humaine sont intégrées dès la conception, permettant aux entreprises de passer en toute confiance de cas d'usage à forte valeur ajoutée à des flux de travail agentiques gouvernés", ajoute Atos.
Les Studios fonctionnent selon un modèle de livraison intégré à l'échelle mondiale : ils sont ancrés dans 4 grandes régions géographiques et soutenus par dix centres de livraison globaux combinant exigences locales de souveraineté et exécution à l'échelle industrielle.
De plus, Atos déploie des programmes de montée en compétences IA au sein de ses équipes mondiales et chez ses clients afin de garantir que les systèmes agentiques évoluent avec les compétences, la supervision et la responsabilité appropriées.
