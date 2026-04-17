France: Roland Lescure plaide en faveur des stablecoins adossés à l'euro

Roland Lescure lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington

L'Europe a besoin ‌de davantage de stablecoins adossés à l'euro, a déclaré vendredi le ministre ​de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, en encourageant les banques de la zone euro à étudier la possibilité de proposer des dépôts ​tokenisés.

Dans des déclarations préenregistrées pour une conférence sur les cryptomonnaies à Paris, le ministre ​français a qualifié d'"insatisfaisant" le volume ⁠relativement faible des stablecoins indexés sur l'euro par rapport à ceux ‌indexés sur le dollar.

Partout dans le monde, les banques s'intéressent aux stablecoins, un type de cryptoactif adossé à ​des monnaies traditionnelles et ‌conçu pour conserver une valeur stable.

Plusieurs d'entre elles ont ⁠même conclu des partenariats pour se lancer dans cette technologie, surtout depuis que le président américain Donald Trump a signé l'année dernière ⁠une loi établissant ‌des règles pour le secteur.

Dans la zone euro, un groupe ⁠de dix banques, dont ING, UniCredit et BNP Paribas, a ‌créé l'année dernière une société visant à lancer un ⁠stablecoin adossé sur l'euro au second semestre 2026, dans ⁠l'espoir de contrer ‌la domination américaine dans le domaine des paiements numériques.

"C'est ce dont nous ​avons besoin et c'est ce ‌que nous voulons", a déclaré Roland Lescure vendredi, en référence à cette initiative.

"J'encourage également vivement ​les banques à explorer davantage le lancement de dépôts tokenisés", a-t-il ajouté.

Le plus grand stablecoin au monde, Tether, affirme avoir plus ⁠de 185 milliards de dollars de ses jetons indexés sur le dollar en circulation, tandis que le stablecoin adossé à l'euro de Société Générale,, lancé en 2023, ne compte que 107 millions d'euros en circulation.

(Reportage Elizabeth Howcroft, rédigé par Alessandro Parodi, version française Diana Mandia, ​édité par Blandine Hénault)