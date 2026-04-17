Bourse de Paris: le CAC 40 progresse, Alstom plonge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'indice vedette de la Bourse de Paris progressait vendredi, lors d'une séance surtout marquée par la plongée du constructeur ferroviaire Alstom, après la publication d'informations qui ont effrayé les actionnaires.

A 11H10 à Paris, le CAC 40 progressait de 35,84 points (+0,43%), à 8.297 points, sur fond d'espoir de reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran.

Jeudi, l'indice parisien de référence avait terminé en léger recul de 0,14%, à 8.262,70 points, soit un repli de 11,87 points.

Au palmarès des valeurs vendredi, Hermès se reprenait après les mouvements de vente de ces derniers jours, qui avaient suivi l'annonce de résultats décevants au premier trimestre. Le titre du groupe de luxe gagnait 2,78%, portant à 1.700,50 euros cette action, de loin la plus chère de l'ensemble des 40 valeurs de l'indice vedette.

Lanterne rouge du jour, Orange reculait de 3,29%, à 17,50 euros le titre. Visiblement, les détenteurs d'actions de l'opérateur ont mal reçu l'information du jour pour le secteur des télécoms: Altice France, maison mère de SFR, a annoncé être entrée en négociations exclusives avec Orange et deux autres opérateurs, Bouygues Telecom et Iliad (Free), pour la cession de SFR sur la base d'une nouvelle offre à 20,35 milliards d'euros.

Bouygues a également reculé (-1,90%) à l'annonce de ces discussions.

Alstom déraille

Ces mouvements de réaction ne pèsent presque rien par rapport au décrochage du titre Alstom vendredi matin, qui perd plus d'un quart de sa valeur, chutant de 28,8% à 16,27 euros vers 11H10.

Les investisseurs ont très mal réagi au communiqué du constructeur ferroviaire publié jeudi soir après la clôture de la Bourse. Alstom y annonçait qu'un retard de livraison de matériel roulant l'obligeait à abaisser ses prévisions de performance financière pour l'exercice 2025-26 et à inscrire une provision dans ses comptes.

"Si le groupe a enregistré une forte prise de commandes et atteint ses objectifs de génération de trésorerie au cours de l'exercice 2025-26, la rentabilité est restée en deçà des attentes", a déploré Martin Sion, qui a succédé au début du mois à Henri Poupart-Lafarge au poste de directeur général.

Alstom est coté sur l'indice élargi SBF 120.

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