TotalEnergies : le PDG moque le "côté Tartuffe" d'actionnaires opposés à la stratégie climat

La dernière assemblée générale de TotalEnergies a été marquée par l'opposition de certains actionnaires à la stratégie climatique du groupe.

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergie, à Doha le 26 mars 2022. ( AFP / KARIM JAAFAR )

Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a dénoncé, mardi 31 mai, "un côté Tartuffe" et le "marketing" de certains actionnaires institutionnels qui ont récemment voté contre la stratégie climatique du géant pétrolier et gazier , lors d'une assemblée générale mouvementée.

"Je veux bien qu'on donne beaucoup de bruit à quelques institutionnels français qui ne sont pas contents mais qui gardent leurs actions, voire qui les augmentent", a-t-il déclaré dans un entretien sur BFM Business enregistré lundi et diffusé mardi. "Il y a un côté Tartuffe dans cette affaire", a jugé Patrick Pouyanné, un peu moins d'une semaine après une assemblée générale des actionnaires sous haute tension.

L'opposition d'une minorité à la stratégie climatique

La réunion avait débuté mercredi avec des actionnaires bloqués à l'extérieur par des manifestants et s'était finalement traduite par un large vote (89%) en faveur de la stratégie climat du groupe, malgré l'opposition d'une minorité d'investisseurs (les assurances du Crédit Mutuel, Edmond de Rothschild, La Financière de l'Échiquier, le fonds néerlandais MN...).

Graphique montrant la proportion et le pays d'origine du gaz importé par l'Union européenne ( AFP / )

Patrick Pouyanné a brocardé des actionnaires "qui font un peu de marketing sur notre dos, de TotalEnergies, ce qui me met un peu en colère". "Ils sont sans doute plus pilotés par le marketing de leurs actions que par l'urgence climatique", a-t-il jugé. "On leur donne beaucoup de poids mais ce que j'observe c'est qu' à la fin 89% des actionnaires ont soutenu notre plan ", a poursuivi Patrick Pouyanné, assurant toutefois écouter "toutes les critiques".

Une séance à huit clos

"Je condamne l'ensemble des violences qui ont eu lieu dans les deux sens", a-t-il également ajouté au sujet des échanges parfois tendus entre actionnaires bloqués et manifestants à l'entrée de l'AG mercredi dernier. La séance s'était finalement tenue à huis clos et en ligne .

Patrick Pouyanné a par ailleurs prédit "une belle annonce de TotalEnergies dans l'hydrogène", "dans les prochaines semaines". "Quand TotalEnergies fait quelque chose, ce n'est pas en petit", a-t-il souligné.