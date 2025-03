TotalEnergies : lancement de la phase 2 du projet de CCS Northern Lights en Norvège

(AOF) - TotalEnergies et ses partenaires Equinor et Shell annoncent la décision finale d’investissement de la seconde phase de développement de Northern Lights, qui augmentera la capacité de transport et de stockage du projet de 1,5 million à plus de 5 millions de tonnes de CO2 par an à partir de 2028. Les installations construites dans le cadre de la première phase du projet Northern Lights sont prêtes à stocker le CO2 d'émetteurs industriels.

Les opérations démarreront cet été, avec une première livraison de CO2 acheminé par navire depuis la cimenterie Heidelberg Materials de Brevik en Norvège. Le CO2 sera injecté dans un réservoir situé à 2 600 mètres sous le fond marin, au large de la côte d'Øygarden, à l'ouest de la Norvège, pour y être stocké de manière permanente.

La seconde phase représente un investissement de 7,5 milliards de couronnes norvégiennes (environ 700 millions de dollars) et tire parti des infrastructures existantes, à terre comme en mer. Cette augmentation de capacité comprend de nouveaux bacs de stockage à terre, des pompes, une jetée, des puits d'injection et des navires de transport. Ces infrastructures seront construites en vue d'une mise en service au second semestre 2028.