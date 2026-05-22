TotalEnergies : lancement de l'opération annuelle d'actionnariat salarié 2026

Conformément à sa politique en faveur de l'actionnariat salarié, TotalEnergies SE met en oeuvre son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie. Le géant pétrolier souhaite ainsi "continuer à associer de façon étroite les collaborateurs de la compagnie à sa stratégie de transition, à son développement économique et au partage de valeur". La participation des salariés au capital de la société, s'élevait à 8,09% au 31 mars 2026.

L'Assemblée Générale du 23 mai 2025 a, dans sa quinzième résolution, délégué au Conseil d'administration sa compétence pour décider, dans un délai maximum de 26 mois, d'une ou plusieurs augmentations de capital par l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription. Et ce dans la limite de 1,5% du capital social existant à la date de la réunion du Conseil décidant l'opération, réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.

Le Conseil d'administration a, lors de sa réunion du 24 septembre 2025, décidé de procéder, en 2026, à une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la Compagnie. Les conditions sont les suivantes :

- nombre maximum d'actions pouvant être émises et montant total de l'offre : 18 millions d'actions, soit 0,8% du capital social à la date de la décision du Conseil d'administration.

- nature et caractéristique des actions nouvelles : actions de même catégorie que les actions existantes de la société et portant jouissance courante. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont détaillés dans les statuts de TotalEnergies SE.

- admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext et sur le NYSE : sur la même ligne que les actions TotalEnergies existantes, dès leur émission.

- prix de souscription des actions : égal à un prix correspondant à la moyenne des cours de clôture de l'action TotalEnergies sur Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture des souscriptions, diminuée d'une décote de 20%, arrondie au dixième d'euro supérieur. Le prix de souscription sera fixé de manière définitive avant l'ouverture de la période de souscription.

Sur délégation du Conseil d'administration, le PDG a le 19 mai 2026 :

- fixé la période de souscription comme suit : ouverture le 3 juin 2026, clôture le 17 juin 2026 (inclus).

- a constaté que le prix de souscription s'élève à 62 euros par action correspondant à la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'action TotalEnergies sur Euronext Paris lors des vingt séances précédant le 19 mai 2026, diminuée d'une décote de 20%, arrondie au dixième d'euro supérieur.