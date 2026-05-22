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Bornes de recharge de voitures: Que Choisir Ensemble dénonce une "opacité tarifaire"
information fournie par AFP 22/05/2026 à 11:08

"Les difficultés restent nombreuses: accès encore insuffisant en habitat collectif, bornes publiques trop souvent indisponibles, tarifs illisibles et écarts de prix pouvant atteindre près de 500% pour une recharge identique", dénonce Que Choisir Ensemble ( AFP / Alex MARTIN )

"Les difficultés restent nombreuses: accès encore insuffisant en habitat collectif, bornes publiques trop souvent indisponibles, tarifs illisibles et écarts de prix pouvant atteindre près de 500% pour une recharge identique", dénonce Que Choisir Ensemble ( AFP / Alex MARTIN )

L'association Que Choisir Ensemble (ex-UFC Que Choisir) appelle vendredi les pouvoirs publics à harmoniser et rendre plus transparent l'accès aux bornes de recharge pour les véhicules électriques en France, pointant l'opacité des tarifs et un accès "insuffisant" en habitat collectif.

"Malgré la forte progression du réseau, les difficultés restent nombreuses: accès encore insuffisant en habitat collectif, bornes publiques trop souvent indisponibles, tarifs illisibles et écarts de prix pouvant atteindre près de 500% pour une recharge identique", dénonce l'association.

Ainsi, "le principal enseignement de l'étude porte sur l'opacité tarifaire".

Que Choisir Ensemble a relevé les prix pratiqués par huit opérateurs de mobilité sur 121 points de recharge entre le 1er et le 21 avril 2026. "Résultat: sur une même borne, le tarif varie considérablement selon l'application ou le badge utilisé".

L'association cite ainsi l'exemple d'une borne située à Langres (Haute-Marne), sur la N19, pour laquelle "le tarif varie de 0,30 €/kWh à 1,78 €/kWh selon l'application ou la carte de paiement utilisée, soit un écart de 490%.

Prix non affichés sur les bornes, paiement rarement possible par carte bancaire, référencement incomplet des points de recharge: "les consommateurs ne peuvent ni anticiper ce qu'ils paieront, ni comparer les offres", dénonce encore Que Choisir Ensemble.

Elle déplore également que les bornes soient trop souvent indisponibles, soulignant que "pour que la voiture électrique soit une solution crédible, les consommateurs doivent pouvoir compter sur un réseau réellement opérationnel".

L'association dénonce aussi "des disparités territoriales", et relève que "l'habitat collectif reste le grand angle mort: près de la moitié des Français vivent en appartement, mais seulement 6% des immeubles disposant d'un parking sont équipés".

Pour "mettre fin à l'opacité", Que Choisir Ensemble demande "un affichage obligatoire, clair et harmonisé des tarifs", ainsi que "la généralisation du paiement par carte bancaire" sur les bornes accessibles au public, et "la création d'un site public recensant tous les prix pratiqués aux bornes de recharge".

Les chiffres pourtant sont encourageants, relève Que Choisir Ensemble: "fin 2025, la France comptait près de 2,9 millions de points de recharge, dont environ 185.500 accessibles au public, un chiffre en hausse de plus de 130%" par rapport à 2022. "Au rythme actuel, l'objectif de 400.000 bornes publiques en 2030 est atteignable".

En avril, 28% des achats de voitures neuves des particuliers en France portaient sur des modèles électriques.

Automobile / Equipementiers
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