TotalEnergies : lancement d'un projet d'éolienne flottante au large de l'Ecosse

(AOF) - TotalEnergies annonce le lancement d’un projet pilote consistant à installer une éolienne flottante qui alimentera en électricité renouvelable la plateforme offshore de Culzean, située en mer du Nord britannique, avec de l’électricité renouvelable, et ouvrir ainsi la voie à un modèle innovant de décarbonation. L’éolienne flottante, d’une capacité de 3 MW, sera située à deux kilomètres à l’ouest de la plateforme de Culzean et 220 km au large des côtes écossaises. Elle devrait être opérationnelle d’ici fin 2025 et couvrira environ 20 % des besoins de Culzean en électricité.

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.