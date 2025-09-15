 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies lance les derniers contrats du GGIP en Irak
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 09:55

(Zonebourse.com) - TotalEnergies annonce le lancement de la construction de l'usine de traitement d'eau de mer ainsi que de la phase 2 du redéveloppement du champ pétrolier de Ratawi, les deux derniers grands contrats du Gas Growth Integrated Project (GGIP), en Irak.

Avec ces signatures, l'ensemble des 4 volets (gaz naturel, solaire, pétrole, eau) du GGIP, mené par TotalEnergies (45%, opérateur) aux cotés de ses partenaires Basra Oil Company (30%) et QatarEnergy (25%), sont désormais en phase d'exécution.

Infrastructure clé pour préserver les ressources en eau du pays, l'usine de traitement d'eau de mer sera construite à proximité d'Um Qasr. Elle traitera et transportera 5 millions de barils d'eau de mer par jour vers les principaux champs pétroliers du sud de l'Irak.

Après le lancement en septembre 2023 du redéveloppement du champ de Ratawi, la réalisation de la phase 2 (développement complet) de ce projet permettra de porter la production à 210 000 barils par jour à compter de 2028, sans aucun torchage de routine.

