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TotalEnergies-La production d’hydrocarbures du T2 attendue au milieu de la guidance trimestrielle
information fournie par Reuters 16/07/2025 à 09:36

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T2 ATTENDUE AU MILIEU DE LA GUIDANCE TRIMESTRIELLE

* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT REFLÉTER L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT ETRE SOUTENUS PAR LA CROISSANCE DE PRODUCTION ACCRÉTIVE EN RÉSULTAT ET EN CASH

* LES RÉSULTATS DE INTEGRATED LNG DEVRAIENT REFLÉTER L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

* LES RÉSULTATS DE INTEGRATED POWER SONT ATTENDUS ENTRE 500 M$ ET 550 M$, ET LE CASH-FLOW TRIMESTRIEL EN LIGNE AVEC LA GUIDANCE ANNUELLE

* LES RÉSULTATS DE L’AVAL BÉNÉFICIERONT DE L’EFFET POSITIF DE LA SAISONNALITÉ DE L’ACTIVITÉ DU MARKETING & SERVICES

* LES RÉSULTATS DE MARKETING & SERVICES SONT ATTENDUS À UN NIVEAU ÉQUIVALENT À CEUX DU T2 2024

* GUIDANCE DE LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T2: ENVIRON +2,5% PAR RAPPORT AU T2 2024

* ÉVOLUTION DE ENVIRONNEMENT: PRIX MOYEN DE VENTE DES LIQUIDES EN RETRAIT DE 7 $/B VERSUS T1 2025

* LES RÉSULTATS DE INTEGRATED LNG DEVRAIENT REFLÉTER LA FAIBLE VOLATILITÉ DES MARCHÉS POUR LES ACTIVITÉS DE NÉGOCE DE GAZ

Texte original tinyurl.com/9r9yv8xr Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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