TotalEnergies-La production d’hydrocarbures du T2 attendue au milieu de la guidance trimestrielle

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T2 ATTENDUE AU MILIEU DE LA GUIDANCE TRIMESTRIELLE, SOIT ENVIRON UNE HAUSSE DE 2,5% PAR RAPPORT AU T2 2024
* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT REFLÉTER L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT (PRIX MOYEN DE VENTE DES LIQUIDES EN RETRAIT DE 7 $/B VERSUS T1 2025)
* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT ETRE SOUTENUS PAR LA CROISSANCE DE PRODUCTION ACCRÉTIVE EN RÉSULTAT ET EN CASH
* LES RÉSULTATS DE INTEGRATED LNG DEVRAIENT REFLÉTER L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA FAIBLE VOLATILITÉ DES MARCHÉS POUR LES ACTIVITÉS DE NÉGOCE DE GAZ
* LES RÉSULTATS DE INTEGRATED POWER SONT ATTENDUS ENTRE 500 M$ ET 550 M$, ET LE CASH-FLOW TRIMESTRIEL EN LIGNE AVEC LA GUIDANCE ANNUELLE
* LES RÉSULTATS DE L’AVAL BÉNÉFICIERONT DE L’EFFET POSITIF DE LA SAISONNALITÉ DE L’ACTIVITÉ DU MARKETING & SERVICES DONT LES RÉSULTATS SONT ATTENDUS À UN NIVEAU ÉQUIVALENT À CEUX DU T2 2024
* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU PREMIER TRIMESTRE 2025 ATTENDUE AU HAUT DE LA GUIDANCE TRIMESTRIELLE (2,5 À 2,55 MBEP/J)
Texte original https://tinyurl.com/9r9yv8xr Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer