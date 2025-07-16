 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 742,03
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies-La production d’hydrocarbures du T2 attendue au milieu de la guidance trimestrielle
information fournie par Reuters 16/07/2025 à 08:17

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T2 ATTENDUE AU MILIEU DE LA GUIDANCE TRIMESTRIELLE, SOIT ENVIRON UNE HAUSSE DE 2,5% PAR RAPPORT AU T2 2024

* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT REFLÉTER L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT (PRIX MOYEN DE VENTE DES LIQUIDES EN RETRAIT DE 7 $/B VERSUS T1 2025)

* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT ETRE SOUTENUS PAR LA CROISSANCE DE PRODUCTION ACCRÉTIVE EN RÉSULTAT ET EN CASH

* LES RÉSULTATS DE INTEGRATED LNG DEVRAIENT REFLÉTER L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA FAIBLE VOLATILITÉ DES MARCHÉS POUR LES ACTIVITÉS DE NÉGOCE DE GAZ

* LES RÉSULTATS DE INTEGRATED POWER SONT ATTENDUS ENTRE 500 M$ ET 550 M$, ET LE CASH-FLOW TRIMESTRIEL EN LIGNE AVEC LA GUIDANCE ANNUELLE

* LES RÉSULTATS DE L’AVAL BÉNÉFICIERONT DE L’EFFET POSITIF DE LA SAISONNALITÉ DE L’ACTIVITÉ DU MARKETING & SERVICES DONT LES RÉSULTATS SONT ATTENDUS À UN NIVEAU ÉQUIVALENT À CEUX DU T2 2024

* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU PREMIER TRIMESTRE 2025 ATTENDUE AU HAUT DE LA GUIDANCE TRIMESTRIELLE (2,5 À 2,55 MBEP/J)

Texte original https://tinyurl.com/9r9yv8xr Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,96 USD Ice Europ +0,15%
Pétrole WTI
66,80 USD Ice Europ +0,12%
TOTALENERGIES
53,5400 EUR Euronext Paris +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Actions, taux, inflation, dollar : que faut-il attendre pour la deuxième partie de l’année ?
    Actions, taux, inflation, dollar : que faut-il attendre pour la deuxième partie de l’année ?
    information fournie par Ecorama 16.07.2025 09:00 

    Après un début d'année sous haute tension, entre incertitudes monétaires, inflation persistante et risques géopolitiques, les marchés scrutent avec attention la suite de 2025. Premières baisses de taux de la Fed, trajectoire du dollar, reprise du dialogue commercial ... Lire la suite

  • Patrick Martin à Paris, le 5 juin 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Budget 2026 : le patronat salue un plan jugé "lucide" et axé sur le travail
    information fournie par Boursorama avec Media Services 16.07.2025 08:56 

    Le Medef et la CPME soutiennent les annonces de François Bayrou sur les économies et l’augmentation du temps de travail. Si des voix s'élèvent contre les propositions de François Bayrou , les porte-voix du patronat français ont salué dès mardi 15 juillet les annonces ... Lire la suite

  • Conteneurs sur le terminal portuaire international des conteneurs de Jakarta le 7 juillet 2025 ( AFP / Bay ISMOYO )
    Droits de douane: Trump annonce être parvenu à un accord commercial avec l'Indonésie
    information fournie par AFP 16.07.2025 08:55 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social être parvenu à un accord commercial avec l'Indonésie, qui pourrait permettre au pays d'Asie du Sud-Est d'éviter de se voir imposer des droits de douane au-delà du plancher de 10% imposé ... Lire la suite

  • NOKIA : Baissier mais survendu
    NOKIA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 16.07.2025 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank