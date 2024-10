Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: la marge de raffinage plonge au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que son indicateur de marge de raffinage européen a plongé en rythme séquentiel pour s'établir à 15,4 dollars par tonne au troisième trimestre 2024, contre 44,9 dollars au deuxième trimestre.



La très forte baisse des marges de raffinage devrait entrainer un fort repli des résultats de l'aval pour le trimestre écoulé, tandis que les résultats de l'exploration-production reflèteront la baisse de valorisation des liquides compensée par la hausse des prix du gaz.



'La production d'hydrocarbures est attendue à 2,4 Mbep/j, bénéficiant de la montée en puissance du projet Mero 2 au Brésil, compensant partiellement les arrêts non planifiés sur Ichthys LNG et pour des raisons de sécurité en Libye', précise le groupe.



Enfin, TotalEnergies anticipe des résultats de sa division integrated power globalement en ligne avec ceux du deuxième trimestre, et estime que ceux de sa division integrated LNG devraient ressortir à plus d'un milliard de dollars.





Valeurs associées TOTALENERGIES 60,19 EUR Euronext Paris -3,68%