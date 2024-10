TotalEnergies : la baisse des marges de raffinage affectent ses bénéfices

(AOF) - TotalEnergies (-2,45% à 57,69 euros) affiche un des plus forts replis de l'indice CAC 40. Ses comptes au troisième trimestre ont déçu ce matin les investisseurs. La compagnie pétrolière est confrontée à "des prix du pétrole qui sont volatils dans un contexte de croissance économique mondiale modeste et de tensions géopolitiques au Moyen-Orient". En raison du fort repli des marges de raffinage et de la baisse des prix du pétrole, son bénéfice net ajusté s'établit à 4,1 milliards de dollars sur ce troisième trimestre, soit une baisse de 13% par rapport au second trimestre.

Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 1,74 dollar au troisième trimestre 2024 contre 1,98 dollar au deuxième trimestre 2024.

Son bénéfice net a chuté de 39% ressortant à 2,3 milliards de dollars et l'Ebitda ajusté a reculé de 9% à 10 milliards de dollars.

Le cash-flow net de TotalEnergies ressort à 1,06 milliard de dollars au troisième trimestre 2024 contre 3,15 milliards de dollars le trimestre précédent, compte tenu de la baisse de 956 millions de dollars de la marge brute d'autofinancement (CFFO) et de la hausse de 1,13 milliards de dollars des investissements nets à 5,76 milliards de dollars au troisième trimestre 2024.

Sur ce troisième trimestre, le secteur Integrated LNG réalise un résultat opérationnel net ajusté de 1,06 milliard de dollar, soit un repli de 8% par rapport au second trimestre. "La faible volatilité des marchés ne favorisant pas les activités de négoce gaz et GNL", fait savoir TotalEnergies.

La compagnie pétrolière confirme sa guidance sur les investissements nets à 17-18 milliards de dollars en 2024 contre un consensus de 16,9 milliards de dollars.

La production d'hydrocarbures est attendue entre 2,4 et 2,45 Mbep/j au quatrième trimestre 2024 contre un consensus de 2,49 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j).

Troisième acompte sur dividende et rachat d'actions

En parallèle à la présentation de ses résultats au troisième trimestre, le Conseil d'administration du groupe a décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2024 d'un montant de 0,79 euro par action, en hausse de 6,8% par rapport aux acomptes versés au titre de l'exercice 2023 et identique au premier et second acomptes au titre de l'exercice 2024.

Cette hausse est conforme à la politique de retour à l'actionnaire pour l'année 2024 telle que confirmée par le conseil d'administration en février 2024 et réitérée lors de l'assemblée générale du 24 mai 2024.

Le conseil d'administration a aussi autorisé des rachats d'actions de 2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, afin d'atteindre 8 milliards de dollars sur l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS