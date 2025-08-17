 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 1: le PSG réussit ses débuts, sans briller
information fournie par AFP 17/08/2025 à 22:54

Le milieu portugais du Paris SG Vitinha (centre) après son but contre Nantes pour la première journée de Ligue 1 à Nantes le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le milieu portugais du Paris SG Vitinha (centre) après son but contre Nantes pour la première journée de Ligue 1 à Nantes le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le Paris SG, avec un onze de départ totalement remanié, n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion de France mais a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la première journée de Ligue 1.

Quatre jours après avoir raflé la Supercoupe d'Europe, leur 5e trophée de l'année, les vainqueurs de la Ligue des champions ont manqué d'inspiration pour bousculer les Canaris et n'ont dû leur salut qu'à un but chanceux inscrit en seconde période par Vitinha sur une frappe déviée de l'extérieur de la surface qui a pris à contre-pied Anthony Lopes (67e).

Malgré les imperfections constatées dans le jeu de son équipe, Luis Enrique se contentera volontiers de ce résultat, lui qui n'a récupéré ses troupes que le 6 août, trois semaines seulement après la fin d'un exercice certes historique pour le club de la capitale, mais interminable.

Les nombreux changements effectués par l'entraîneur parisien, confronté au flagrant manque de préparation de ses joueurs, n'ont pas permis au PSG de retrouver la fluidité habituelle de son jeu mais le technicien n'a pas vraiment le choix en ce moment, l'objectif étant de ménager sa formation en vue des grosses échéances futures et surtout du début de la C1, mi-septembre.

Luis Enrique avait ainsi décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi une bonne partie de ses cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué). Mais les remplaçants appelés à assurer la relève n'ont pas vraiment été à la fête à la Beaujoire.

Les deux ailiers, Ibrahim Mbaye côté droit et Bradley Barcola côté gauche, ont été trop brouillons devant le but (25e, 39e) et leurs centres ont été très imprécis, ne trouvant que trop rarement Gonçalo Ramos.

- Débuts de Zabarnyi -

L'attaquant portugais, héros en Supercoupe avec son but égalisateur dans les arrêts de jeu contre Tottenham, a eu toutes les peines du monde à s'imposer face aux défenseurs nantais. Il a toutefois trouvé la barre transversale sur une frappe enroulée très excentrée après avoir éliminé Anthony Lopes (43e). Une action qui a rappelé le fameux lob inscrit par son illustre compatriote Pauleta contre l'OM de Fabien Barthez au cours d'un clasico resté dans les mémoires en 2004.

Mais Ramos n'est pas du niveau de l'Aigle des Açores et cet éclair aura été le seul pour l'ancien joueur du Benfica Lisbonne.

Les rentrées du quatuor de choc Dembélé-Hakimi-Doué-Nuno Mendes (61e) ont ensuite fait basculer la partie, faisant reculer encore plus les Nantais avant que Vitinha ne finisse par trouver l'ouverture. Barcola a même une énorme opportunité à la 88e minute mais a a raté son duel avec Lopes.

Cette rencontre a aussi été l'occasion pour Illia Zabarnyi d'effectuer ses grands débuts sous les couleurs parisiennes. Le défenseur ukrainien de 22 ans, aligné axe droit aux côtés de Lucas Beraldo, a eu un peu de mal à entrer dans son match avec quelques approximations techniques sans grande conséquence mais a finalement passé une soirée assez paisible.

L'ex-arrière de Bournemouth, appelé à concurrencer le capitaine Marquinhos, aura sans doute besoin d'autres rendez-vous pour prendre définitivement ses marques dans son nouveau club. A Paris, le début de saison rime encore avec préparation.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:27 

    Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid Buts : Rubio (73 e ) et Milla (84 e ) pour les Pericos // Álvarez (37 e ) pour les Colchoneros Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.… TB pour SOFOOT.com

  • Le capitaine du PSG Vitinha (c), auteur du but de la victoire à Nantes, le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Ligue 1: le PSG se lance doucement, Lille accroché malgré Giroud
    information fournie par AFP 17.08.2025 23:04 

    Le Paris SG, champion de France et d'Europe en titre, a débuté sa saison de Ligue 1 par un succès sans forcer 1-0 à Nantes, dimanche. Plus tôt, Lille a concédé le nul 3-3 à Brest malgré un but de sa recrue star Olivier Giroud, alors que les trois promus, le Paris ... Lire la suite

  • Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:02 

    Ça ne s’arrêtera donc jamais ? Le 32e de finale de coupe d’Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant quelques minutes ce dimanche, après des injures racistes à l’encontre de Christopher Antwi-Adjei , joueur de l’équipe ... Lire la suite

  • Un petit Paris dispose de Nantes
    Un petit Paris dispose de Nantes
    information fournie par So Foot 17.08.2025 22:48 

    Fatigué et remanié, le superchampion d'Europe parisien s'est fait tout petit pour s'imposer à Nantes (0-1) en clôture de la première journée de Ligue 1. Nantes 0-1 PSG But : Vitinha (67 e ) pour le PSG Nuno Mendes, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank