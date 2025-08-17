Ligue 1: le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le milieu portugais du Paris SG Vitinha (centre) après son but contre Nantes pour la première journée de Ligue 1 à Nantes le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le Paris SG, avec un onze de départ totalement remanié, n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion de France mais a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la première journée de Ligue 1.

Quatre jours après avoir raflé la Supercoupe d'Europe, leur 5e trophée de l'année, les vainqueurs de la Ligue des champions ont manqué d'inspiration pour bousculer les Canaris et n'ont dû leur salut qu'à un but chanceux inscrit en seconde période par Vitinha sur une frappe déviée de l'extérieur de la surface qui a pris à contre-pied Anthony Lopes (67e).

Malgré les imperfections constatées dans le jeu de son équipe, Luis Enrique se contentera volontiers de ce résultat, lui qui n'a récupéré ses troupes que le 6 août, trois semaines seulement après la fin d'un exercice certes historique pour le club de la capitale, mais interminable.

Les nombreux changements effectués par l'entraîneur parisien, confronté au flagrant manque de préparation de ses joueurs, n'ont pas permis au PSG de retrouver la fluidité habituelle de son jeu mais le technicien n'a pas vraiment le choix en ce moment, l'objectif étant de ménager sa formation en vue des grosses échéances futures et surtout du début de la C1, mi-septembre.

Luis Enrique avait ainsi décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi une bonne partie de ses cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué). Mais les remplaçants appelés à assurer la relève n'ont pas vraiment été à la fête à la Beaujoire.

Les deux ailiers, Ibrahim Mbaye côté droit et Bradley Barcola côté gauche, ont été trop brouillons devant le but (25e, 39e) et leurs centres ont été très imprécis, ne trouvant que trop rarement Gonçalo Ramos.

- Débuts de Zabarnyi -

L'attaquant portugais, héros en Supercoupe avec son but égalisateur dans les arrêts de jeu contre Tottenham, a eu toutes les peines du monde à s'imposer face aux défenseurs nantais. Il a toutefois trouvé la barre transversale sur une frappe enroulée très excentrée après avoir éliminé Anthony Lopes (43e). Une action qui a rappelé le fameux lob inscrit par son illustre compatriote Pauleta contre l'OM de Fabien Barthez au cours d'un clasico resté dans les mémoires en 2004.

Mais Ramos n'est pas du niveau de l'Aigle des Açores et cet éclair aura été le seul pour l'ancien joueur du Benfica Lisbonne.

Les rentrées du quatuor de choc Dembélé-Hakimi-Doué-Nuno Mendes (61e) ont ensuite fait basculer la partie, faisant reculer encore plus les Nantais avant que Vitinha ne finisse par trouver l'ouverture. Barcola a même une énorme opportunité à la 88e minute mais a a raté son duel avec Lopes.

Cette rencontre a aussi été l'occasion pour Illia Zabarnyi d'effectuer ses grands débuts sous les couleurs parisiennes. Le défenseur ukrainien de 22 ans, aligné axe droit aux côtés de Lucas Beraldo, a eu un peu de mal à entrer dans son match avec quelques approximations techniques sans grande conséquence mais a finalement passé une soirée assez paisible.

L'ex-arrière de Bournemouth, appelé à concurrencer le capitaine Marquinhos, aura sans doute besoin d'autres rendez-vous pour prendre définitivement ses marques dans son nouveau club. A Paris, le début de saison rime encore avec préparation.