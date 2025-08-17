 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue 1: le PSG se lance doucement, Lille accroché malgré Giroud
information fournie par AFP 17/08/2025 à 23:04

Le capitaine du PSG Vitinha (c), auteur du but de la victoire à Nantes, le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le Paris SG, champion de France et d'Europe en titre, a débuté sa saison de Ligue 1 par un succès sans forcer 1-0 à Nantes, dimanche.

Plus tôt, Lille a concédé le nul 3-3 à Brest malgré un but de sa recrue star Olivier Giroud, alors que les trois promus, le Paris FC, Lorient et Metz, ont tous perdu.

A La Beaujoire, le PSG, avec un onze très remanié, a poursuivi son été marathon après le Mondial des clubs et la Supercoupe d'Europe, remportée mercredi face à Tottenham.

De quoi expliquer une première période fermée, lors de laquelle l'une de rares occasions est venue de Gonçalo Ramos (42e). Sa frappe très excentrée a été repoussée par le gardien nantais Anthony Lopes sur la transversale lors d'une action rappelant un but de Pauleta face à l'OM en 2004.

C'est finalement le capitaine Vitinha qui a délivré avec un peu de réussite les Parisiens d'une frappe déviée par un Nantais (67e).

Au classement, les hommes de Luis Enrique rejoignent notamment Monaco et Lyon, autres équipes à avoir pris trois points ce week-end.

En début d'après-midi, tous les yeux étaient tournés vers le stade Francis-Le-Blé de Brest pour le retour en Ligue 1 d'Olivier Giroud, renfort de luxe du Losc à 38 ans.

Le champion du monde 2018 et meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts) n'a eu besoin que de 11 minutes pour marquer d'un tir croisé rasant. Hakon Haraldsson l'a imité (26e) mais un doublé de Kamory Doumbia (34e, 51e) a permis aux Bretons de recoller.

La recrue vedette de Lille Oliver Giroud (g) et Hakon Haraldsson (de dos), deux des buteurs de Lille, à Brest, le 17 août 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

Les Nordistes ont repris l'avantage par Ngal'ayel Mukau (67e). Un but contesté par les Brestois, après une possible sortie de balle sur le corner, mais finalement validé. Mais ce sont les Bretons qui ont arraché le nul par Julien Le Cardinal (75e).

Les trois autres rencontres de l'après-midi ont été beaucoup moins prolifiques et se sont toutes soldées par un 1-0.

A domicile, Angers s'est imposé face au Paris FC, racheté par la famille Arnault et de retour dans l'élite après 46 ans d'absence.

Esteban Lepaul, auteur de neuf buts la saison dernière, a ouvert son nouveau compteur dès la 9e minute. Le PFC, en supériorité numérique pendant la dernière demi-heure après l'exclusion de Louis Mouton, n'est pas parvenu à égaliser.

Le derby entre un autre promu, Metz, et Strasbourg s'est joué à la 85e minute quand la recrue argentine du RCSA Joaquin Panichelli a marqué d'une tête rageuse.

Grâce à un excellent Donovan Léon dans la cage et un but de Lassine Sinayoko (53e), Auxerre a réussi ses débuts à l'Abbé-Deschamps face à Lorient, champion de Ligue 2 2025.

  • L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    L'Atlético chute d'entrée sur la pelouse de l'Espanyol
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:27 

    Espanyol Barcelone 2-1 Atlético de Madrid Buts : Rubio (73 e ) et Milla (84 e ) pour les Pericos // Álvarez (37 e ) pour les Colchoneros Une défaite qu’ils pourraient traîner comme un boulet dans la course au titre.… TB pour SOFOOT.com

  • Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes
    information fournie par So Foot 17.08.2025 23:02 

    Ça ne s’arrêtera donc jamais ? Le 32e de finale de coupe d’Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant quelques minutes ce dimanche, après des injures racistes à l’encontre de Christopher Antwi-Adjei , joueur de l’équipe ... Lire la suite

  • Le milieu portugais du Paris SG Vitinha (centre) après son but contre Nantes pour la première journée de Ligue 1 à Nantes le 17 août 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Ligue 1: le PSG réussit ses débuts, sans briller
    information fournie par AFP 17.08.2025 22:54 

    Le Paris SG, avec un onze de départ totalement remanié, n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion de France mais a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la première journée de Ligue 1. Quatre ... Lire la suite

  • Un petit Paris dispose de Nantes
    Un petit Paris dispose de Nantes
    information fournie par So Foot 17.08.2025 22:48 

    Fatigué et remanié, le superchampion d'Europe parisien s'est fait tout petit pour s'imposer à Nantes (0-1) en clôture de la première journée de Ligue 1. Nantes 0-1 PSG But : Vitinha (67 e ) pour le PSG Nuno Mendes, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha ... Lire la suite

L'offre BoursoBank