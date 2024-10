Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: l'UE autorise l'acquisition de WBFG information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de West Burton Flexible Generation par EP UK Investments Limited (EPUKI) et TotalEnergies Gas & Power (TTE), toutes deux établies au Royaume-Uni.



L'opération porte principalement sur la production et la fourniture en gros d'électricité ainsi que sur la fourniture de services d'équilibrage et de services auxiliaires au Royaume-Uni.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.





Valeurs associées TOTALENERGIES 59,93 EUR Euronext Paris +0,88%