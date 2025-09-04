information fournie par Boursorama avec AFP • 04/09/2025 à 17:30

Le président des grands magasins Printemps, Jean-Marc Bellaiche, quitte son poste

Jean-Marc Bellaiche, président depuis 2020 de la chaîne de grands magasins Printemps, quittera le groupe mi-septembre, a annoncé jeudi à l'AFP l'entreprise, en quête d'un successeur, confirmant une information du site spécialisé Fashion Network.

Jean-Marc Bellaiche, à New York, en octobre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVE KOTINSKY )

Jean-Marc Bellaiche, 55 ans, a choisi de ne pas renouveler "son mandat qui expire le 15 septembre prochain" pour "des raisons personnelles", a indiqué l'entreprise dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Après mûre réflexion et le sentiment d'une mission accomplie (...) le moment est venu pour moi de m'investir dans un nouveau projet que je partagerai ultérieurement", a déclaré M. Bellaiche dans un message aux salariés du groupe, consulté par l'AFP.

Le 12 septembre sera son dernier jour dans un groupe "plus fort, redevenu rentable", s'est-il félicité.

Le conseil de supervision du Printemps, piloté depuis 2013 par des actionnaires qataris du fonds Disa, remercie M. Bellaiche pour "son engagement et la transformation réussie du groupe qu'il a su opérer".

Le comité exécutif assurer la transition jusqu'à la nomination d'un successeur, selon le groupe.

Jean-Marc Bellaiche avait succédé à l'automne 2020 à Paolo de Cesare, avec l'objectif de faire rebondir l'enseigne, fragilisée par l'épidémie de Covid-19 et la perte d'une large partie de sa clientièle internationale.

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lancé en 2021 s'était traduit par la suppression de plusieurs centaines d'emplois et la fermeture de trois magasins.

Ancien expert du cabinet américain Boston Consulting Group (BCG), également passé par Tiffany's, M. Bellaiche s'est également appliqué à dépoussiérer la marque, via notamment une nouvelle identité visuelle.

Il a également contribué à son expansion internationale en inaugurant en 2022 un grand magasin Printemps à Doha au Qatar, le premier à l'étranger, puis à New York aux Etats-Unis en mars 2025.

Le groupe Printemps compte aujourd'hui 3.300 salariés et 30 magasins (21 magasins Printemps - dont deux de déstockage ou "outlet" - et 9 magasins Citadium).

Sollicité par l'AFP, la société n'a pas souhaité communiquer son chiffre d'affaires, qui s'élevait à 1,7 milliard d'euros lors de son exercice décalé 2017-2018.