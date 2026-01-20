 Aller au contenu principal
TotalEnergies-L'indicateur de Marge de raffinage Européen à 85,7 $/t au T4
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:36

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* INDICATEUR DE MARGE DE RAFFINAGE EUROPÉEN AU T4 85,7 $/T CONTRE 25,9 $/T AU T4 2024

* PRIX MOYEN DU BRENT AU T4 63,7 $/B CONTRE 74,7 $/B AU T4 2024

* PRIX MOYEN DE VENTE GAZ AU T4 5,11 $/MBTU CONTRE 6,26 $/MBTU AU T4 2024

* PRIX MOYEN DE VENTE GNL AU T4 8,48 $/MBTU CONTRE 10,37 $/MBTU AU T4 2024

* LE CASH-FLOW DES SECTEURS DE CE TRIMESTRE DEVRAIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU

* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T4 EST ATTENDUE EN HAUSSE DE PRÈS DE 5% D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE, CONDUISANT À UNE HAUSSE SUR L’ANNÉE 2025 DE PRÈS DE 4%, SUPÉRIEURE À LA GUIDANCE DE PLUS DE 3 %

* LES INVESTISSEMENTS NETS DE L’ANNÉE 2025 SONT ATTENDUS PROCHES DE 17 G$, BÉNÉFICIANT DE PLUS DE 2 G$ DE CESSIONS AU T4

* LE SECTEUR INTEGRATED LNG DEVRAIT GÉNÉRER UN RÉSULTAT ET UN CASH-FLOW AU MÊME NIVEAU QU’AU T3

* LE RÉSULTAT ET LE CASH-FLOW DU RAFFINAGE-CHIMIE SONT ATTENDUS EN FORTE AMÉLIORATION

* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT REFLÉTER LA BAISSE DU PRIX MOYEN DE VENTE DES LIQUIDES ET DU GAZ SUR LE TRIMESTRE SELON LES SENSIBILITÉS PUBLIÉES

Texte original [https://tinyurl.com/2s3utrda] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,64 USD Ice Europ -0,84%
Pétrole WTI
58,97 USD Ice Europ -0,81%
TOTALENERGIES
56,490 EUR Euronext Paris +0,68%
