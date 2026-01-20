TotalEnergies-L'indicateur de Marge de raffinage Européen à 85,7 $/t au T4

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* INDICATEUR DE MARGE DE RAFFINAGE EUROPÉEN AU T4 85,7 $/T CONTRE 25,9 $/T AU T4 2024
* PRIX MOYEN DU BRENT AU T4 63,7 $/B CONTRE 74,7 $/B AU T4 2024
* PRIX MOYEN DE VENTE GAZ AU T4 5,11 $/MBTU CONTRE 6,26 $/MBTU AU T4 2024
* PRIX MOYEN DE VENTE GNL AU T4 8,48 $/MBTU CONTRE 10,37 $/MBTU AU T4 2024
* LE CASH-FLOW DES SECTEURS DE CE TRIMESTRE DEVRAIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU
* LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES DU T4 EST ATTENDUE EN HAUSSE DE PRÈS DE 5% D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE, CONDUISANT À UNE HAUSSE SUR L’ANNÉE 2025 DE PRÈS DE 4%, SUPÉRIEURE À LA GUIDANCE DE PLUS DE 3 %
* LES INVESTISSEMENTS NETS DE L’ANNÉE 2025 SONT ATTENDUS PROCHES DE 17 G$, BÉNÉFICIANT DE PLUS DE 2 G$ DE CESSIONS AU T4
* LE SECTEUR INTEGRATED LNG DEVRAIT GÉNÉRER UN RÉSULTAT ET UN CASH-FLOW AU MÊME NIVEAU QU’AU T3
* LE RÉSULTAT ET LE CASH-FLOW DU RAFFINAGE-CHIMIE SONT ATTENDUS EN FORTE AMÉLIORATION
* LES RÉSULTATS DE L’EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIENT REFLÉTER LA BAISSE DU PRIX MOYEN DE VENTE DES LIQUIDES ET DU GAZ SUR LE TRIMESTRE SELON LES SENSIBILITÉS PUBLIÉES
(Rédaction de Gdansk)
(Rédaction de Gdansk)
