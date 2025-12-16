TotalEnergies, Kering, Ubisoft... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abivax

Abivax a publié ses comptes sur les neuf premiers mois de l'année. Le total des produits d'exploitation a diminué de 4 millions d'euros, pour atteindre 4,1 millions d'euros. Parallèlement, la perte d'exploitation s'est sensiblement creusée en passant de 130,2 à 174,4 millions d'euros. Cette augmentation est liée à une hausse des charges d'exploitation et notamment des dépenses de R&D. De son côté, la perte nette a progressé à 254,1 millions d'euros, contre 136,9 millions d'euros un an plus tôt.

AB Science

AB Science a annoncé la publication d'un article sur la plateforme bioRxiv, qui identifie et caractérise AB8939 comme un candidat médicament prometteur pour le traitement de la leucémie myéloïde aigüe réfractaire et potentiellement d'autres cancers. AB8939 est une nouvelle molécule synthétique qui cible à la fois les cellules cancéreuses et les cellules souches cancéreuses. Elle est actuellement évaluée dans le cadre d'un essai clinique de phase I/II chez des patients atteints de leucémie myéloïde aigüe (LMA) réfractaire et récidivante.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé la nomination de Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d'administrateur référent indépendant, de président du comité des nominations et des rémunérations et de vice-président du conseil d'administration. Il remplacera Pascal Lebard, qui perd sa qualité d'indépendant après douze ans de mandat, mais reste membre du comité des nominations et des rémunérations et du comité RSE.

Casino

Le groupe Casino a annoncé qu'il avait procédé à un remboursement de 30 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 29,3 millions d'euros de capital et 0,7 million d'euros d'intérêts courus portant sur le capital remboursé (y compris 0,3 million d'euros d'intérêts PIK pour la période comprise entre le 6 avril 2025 et le 5 octobre 2025 et 0,4 million d'euros d'intérêts courus pour la période entre le 6 octobre 2025 et le 14 décembre 2025).

Cellectis

Cellectis a annoncé qu'un tribunal arbitral avait rendu sa décision dans l'affaire qui l'opposait aux sociétés Les laboratoires Servier et Institut de recherches internationales Servier, relatif au contrat de licence conclu entre Servier et Cellectis le mars 2019. Le tribunal a prononcé la résiliation partielle du contrat pour le produit UCART19 V1 (également dénommé ALLO-501 par Allogene) et a demandé que Cellectis entame avec Allogene, si cette dernière le demande, des négociations de bonne foi en vue de l'octroi à celle-ci d'une licence directe sur UCART19 V1.

Engie

Engie franchit des étapes majeures pour la sécurité d'approvisionnement électrique en Belgique, marché historique pour le groupe, en mettant en service et en développant des infrastructures stratégiques qui renforcent la résilience du réseau et favorisent l'intégration des énergies renouvelables 24h/24. L'énergéticien a récemment annoncé que la nouvelle centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle (875 MW) était désormais disponible pour le réseau.

Eurazeo

Eurazeo et MCH Private Equity ont conclu un accord avec Ardian, en vue de la cession de leur participation majoritaire dans Fermax, l'un des leaders mondiaux des systèmes de contrôle d'accès et des solutions connectées pour le résidentiel et le tertiaire. Fermax va ainsi accueillir Ardian comme nouvel actionnaire majoritaire afin de mener à bien la prochaine phase de sa croissance internationale et renforcer son leadership technologique. Cette cession devrait générer pour Eurazeo et MCH Private Equity un multiple cash-on-cash de 2,6x et un taux de rendement interne proche de 40%.

genOway

genOway a dévoilé l'amplification de son plan stratégique avec l'acquisition des actifs d'une plateforme d'excellence internationale dans l'OMICS, production de données moléculaires sur modèles biologiques et la data science/IA. Cette opération sera financée par la réalisation d'un placement privé de 7 millions d'euros, issue de l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 978 724 actions ordinaires nouvelles.

Ipsen

Ipsen a annoncé la finalisation de l'acquisition d'ImCheck Therapeutics, une société privée française de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies d'immuno-oncologie de nouvelle génération. Le 22 octobre dernier, le laboratoire français avait annoncé avoir conclu un accord définitif dans le but d'acquérir toutes les actions d'ImCheck Therapeutics. La transaction était basée sur un prix d'achat final de 350 millions d'euros et à des paiements ultérieurs conditionnés à la réalisation d'étapes réglementaires et commerciales.

Kering

Kering et Ardian ont dévoilé la finalisation d'un accord de co-investissement concernant un immeuble sur la cinquième avenue à New York. Cet emplacement comprend notamment des espaces de ventes de luxe sur plusieurs niveaux, d'une superficie totale de 10 700 m². L'ex-PPR va apporter à cet actif une co-entreprise nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis que Kering en conservera 40%. Pour cette transaction, d'un montant total de 900 millions de dollars, Kering recevra un montant net de 690 millions de dollars.

Lisi

Le groupe Lisi annonce qu'il est inclus dans l'indice SBF 120 et qu'il a maintenant rejoint l'indice CAC Mid 60, à la suite de la révision trimestrielle du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris. Cette décision sera mise en œuvre à compter du vendredi 19 décembre 2025 après la clôture du marché, et sera effective à compter du lundi 22 décembre 2025. "Cette reconnaissance constitue un témoignage fort de la confiance durable des marchés financiers dans notre vision stratégique et notre capacité à la mettre en œuvre", a déclaré Emmanuel Viellard, directeur général du groupe Lisi.

Nicox

Nicox a indiqué l'achèvement, avec succès, de la génération et de l'analyse de l'ensemble des données clés nécessaires pour soutenir le dépôt des demandes d'autorisation de mise sur le marché (NDA) aux Etats-Unis et en Chine. Ces données comprennent notamment toutes les données issues d'essais cliniques et de stabilité à long terme portant sur les lots de principe actif et de produit fini de NCX 470 et sont conformes aux lignes directrices de l'International Council for Harmonisation (ICH).

Obiz

Obiz a dévoilé la signature d'un contrat stratégique avec Plebicom, un spécialiste des programmes d'avantages et solutions de cashback, visant à proposer sa plateforme de e-billetterie, donnant accès à 120 000 offres de loisirs et de culture à prix réduits, aux plus de 7 millions de bénéficiaires des programmes opérés par Plebicom. Ce partenariat entre Obiz, une plateforme digitale de marketing relationnel responsable, et Plebicom sera basé sur un modèle économique de partage de revenus.

Plastivaloire

Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation présentera ses résultats annuels.

Spie

Au lendemain de la signature d'un accord-cadre avec Tesla pour le déploiement de systèmes de stockage d'énergie par batterie, Spie a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir Worley Power Services. Cette filiale du groupe Worley assure l'exploitation et la maintenance de 27 actifs de production d'électricité en Australie, représentant une capacité totale de plus de 2 700 MW, ainsi que plus de 1 100 km de gazoducs.

SpineGuard

SpineGuard a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 1,2 million d'euros. L'opération a été réalisée par la création de 10 705 794 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,112 euro. Les fonds levés serviront à renforcer la structure financière de l'entreprise et de sécuriser le financement de la société dédiée aux dispositifs médicaux de guidage chirurgical.

TotalEnergies

TotalEnergies a conclu un accord afin de céder à PTTEP une participation indirecte de 9,998% dans le bloc SK408 situé en Malaisie. A l'issue de cette transaction, le géant français conservera une participation de 30,002% dans ce bloc. Pour Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies : " Avec cette transaction, TotalEnergies assure une gestion efficace de son portefeuille en Malaisie tout en resserrant ses liens avec PTTEP, partenaire de longue date de la Compagnie ".

Ubisoft

Ubisoft compte accélérer sa croissance sur le marché en pleine croissance des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena ou arène de bataille en ligne multijoueur) avec l'acquisition du jeu "March of Giants" d'Amazon. Suivant la version alpha complétée avec succès, l'équipe prépare actuellement la prochaine mise à jour majeure qui introduira de nouveaux héros, des modes compétitifs étendus et des systèmes fondamentaux conçus pour soutenir la croissance à long terme. Dans le cadre de cet accord, Amazon fournira également à Ubisoft un soutien marketing sur Twitch pour "March of Giants".