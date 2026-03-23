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TotalEnergies jette l'éponge dans l'éolien offshore aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:00

TotalEnergies indique avoir signé des accords avec le Département de l'Intérieur des États-Unis pour rendre, avec ses partenaires, les concessions de Carolina Long Bay (OCS-A 0545) et de New York Bight (OCS-A 0538).

Par l'abandon de ces concessions, qui ont été attribuées toutes les deux en 2022, la compagnie énergétique française met fin au développement de ses projets éoliens offshore aux États-Unis.

Les études menées sur ces concessions ont montré que, contrairement à l'Europe, le développement de projets éoliens offshore aux États-Unis est coûteux et susceptible d'impacter négativement les prix de l'électricité pour le consommateur américain.

TotalEnergies estime donc qu'il n'est pas utile d'y allouer du capital, puisque d'autres technologies permettent de satisfaire de façon plus économique la croissance de la demande d'électricité aux États-Unis.

Des investissements réorientés

Ces accords prévoient que le groupe récupérera les redevances versées au titre de ces concessions et investira un montant équivalent pour développer la production et les exportations de gaz et d'électricité aux États-Unis.

"Ces investissements contribueront ainsi à apporter à l'Europe le GNL dont elle a besoin et à fournir du gaz pour le développement des data centers aux États-Unis", explique son PDG Patrick Pouyanné.

TotalEnergies a, par ailleurs, signé récemment une lettre d'intention avec Glenfarne, principal développeur du projet Alaska LNG, pour l'enlèvement à long terme de 2 millions de tonnes par an de GNL sur 20 ans, sous réserve de la décision finale d'investissement.

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