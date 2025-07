TotalEnergies: investit dans 13 projets forestiers aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 17:35









(Zonebourse.com) - TotalEnergies annonce avoir conclu un accord avec NativState portant sur 13 projets de gestion forestière améliorée couvrant 100 000 hectares dans le sud des États-Unis.



Répartis entre plus de 280 propriétaires privés, ces projets visent à préserver les forêts de l'exploitation intensive et à générer des crédits-carbone certifiés par l'ACR.



Ces crédits seront utilisés à partir de 2030 pour compenser une part des émissions résiduelles de scopes 1 et 2.



Adrien Henry, directeur Nature-Based Solutions, affirme que cet engagement 'crée de la valeur au niveau local tout en soutenant la conservation des puits de carbone'.





