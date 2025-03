TotalEnergies: inauguration d'un parc éolien à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 08:48









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et ses partenaires ont annoncé l'inauguration du parc éolien offshore de Yunlin, à Taïwan. Le parc produit de l'électricité renouvelable à sa capacité prévue de 640 MW.



TotalEnergies détient une participation de 29,46 % dans Yunneng Wind Power, la coentreprise en charge du projet, aux côtés de Skyborn Renewables (31,98 %), EGCO Group (26,56 %) et Sojitz (12 %).



Après la mise en service commerciale, prévue pour juin 2025, TotalEnergies prendra la direction des opérations techniques tandis que Skyborn continuera de gérer les aspects commerciaux.



En Asie, TotalEnergies détient un portefeuille de renouvelables (solaire, éolien, batteries) de plus de 23 GW brut, tous stades confondus.



' Ce projet de 640 MW contribue à atteindre nos objectifs 2025 de 35 GW de capacité brute renouvelable et de plus de 50 TWh de production nette d'électricité, soit 10 % de l'énergie produite par TotalEnergies. Notre rôle d'opérateur technique sur Yunlin nous permettra de renforcer nos compétences dans l'éolien offshore, dans la perspective de nos futurs projets en Allemagne, au Danemark et au Royaume-Uni ', a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables de TotalEnergies.





