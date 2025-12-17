Wall Street termine en baisse, les inquiétudes sur l'IA pèsent

par Abigail Summerville et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi alors que les inquiétudes persistantes concernant les dépenses d'investissement colossales du secteur de l'intelligence artificielle (IA) ont pesé sur les valeurs du secteur de la technologie.

L'indice Dow Jones a cédé 0,47%, ou 228,29 points, à 47.885,97 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 78,83 points, soit 1,16% à 6.721,43 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 418,14 points, soit 1,81% à 22.693,323 points.

Le marché redoute la formation d'une bulle spéculative dans l'IA, au regard des investissements colossaux, souvent financés par des emprunts, consentis par les géants technologiques américains. Cela a découragé la prise de risque récemment.

"Il existe une inquiétude grandissante concernant le marché de l'IA. Le principal facteur est le niveau des dépenses d'investissement et la nature circulaire de certaines dépenses", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird.

"La question qui se pose à l'approche de la nouvelle année concerne la viabilité et le retour sur investissement de toutes ces dépenses", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, Oracle a reculé après une information du Financial Times selon laquelle Blue Owl Capital (+2,11%), le principal partenaire du groupe, n'envisage pas d'apporter son soutien financier à l'implantation d'un centre de données d'une valeur de 10 milliards de dollars dans le Michigan.

Nvidia et Broadcom ont également baissé, entraînant l'indice des semi-conducteurs dans leur sillage.

Warner Bros Discovery (WBD) et Paramount Skydance ont terminé en baisse, alors que Netflix a progressé après que le conseil d'administration de WBD a rejeté mercredi l'offre de rachat hostile de 108,4 milliards de dollars émise par Paramount Skydance, en raison de garanties financières jugées insuffisantes, préférant la proposition contraignante de Netflix.

(Avec Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud)