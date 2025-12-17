 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Municipales à Paris: les Ecologistes votent pour une alliance au premier tour derrière le PS, sans LFI
information fournie par AFP 17/12/2025 à 22:54

Photomontage créé le 17 décembre 2025 montrant le socialiste Emmanuel Grégoire (g) et l'écologiste David Belliard ( AFP / JOEL SAGET )

Photomontage créé le 17 décembre 2025 montrant le socialiste Emmanuel Grégoire (g) et l'écologiste David Belliard ( AFP / JOEL SAGET )

Les militants écologistes parisiens ont voté mercredi pour une liste commune à gauche dès le premier tour des municipales, sans LFI, qui sera conduite par le socialiste Emmanuel Grégoire, a annoncé leur chef de file, David Belliard.

Si socialistes et écologistes gouvernent ensemble la capitale depuis 2001, ils n'avaient encore jamais mené campagne commune dès le premier tour.

Le projet d'union a été approuvé par 73,7% des suffrages exprimés, ont précisé les Ecologistes parisiens dans un communiqué. David Belliard a salué sur Instagram "un vote de responsabilité, historique, pour faire gagner l'écologie sociale et populaire".

"Les Ecologistes créent les conditions pour que l'union de la gauche et des écologistes gagne les élections municipales à Paris en 2026, au premier et au second tour, face à une droite trumpiste, anti-pauvres, affairiste et climatosceptique" incarnée selon eux par Rachida Dati.

Le projet d'union était également soumis aux instances des fédérations socialistes et communistes, qui devraient l'approuver d'ici jeudi matin.

David Belliard avait appelé ses adhérents à "entrer dans une coalition derrière la candidature la mieux placée" dans les sondages, en l'occurrence celle du député PS Emmanuel Grégoire, l'ex-premier adjoint de la maire sortante, Anne Hidalgo.

L'accord a été arraché au terme de plus de trois mois de difficiles négociations.

Les discussions achoppaient notamment sur la place des écologistes en lice pour le Conseil de Paris. Selon l'accord, 36 écologistes seraient éligibles contre 28 élus actuellement.

Source de profondes crispations chez les militants socialistes, les écologistes ont également obtenu que David Belliard soit tête de liste dans le XIe arrondissement, où fut élu Léon Blum et où l'est l'actuelle maire socialiste, Anne Hidalgo. Une troisième mairie verte en plus de celles du XIIe et du XIVe qu'ils administrent déjà.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank