Municipales à Paris: les Ecologistes votent pour une alliance au premier tour derrière le PS, sans LFI

Photomontage créé le 17 décembre 2025 montrant le socialiste Emmanuel Grégoire (g) et l'écologiste David Belliard ( AFP / JOEL SAGET )

Les militants écologistes parisiens ont voté mercredi pour une liste commune à gauche dès le premier tour des municipales, sans LFI, qui sera conduite par le socialiste Emmanuel Grégoire, a annoncé leur chef de file, David Belliard.

Si socialistes et écologistes gouvernent ensemble la capitale depuis 2001, ils n'avaient encore jamais mené campagne commune dès le premier tour.

Le projet d'union a été approuvé par 73,7% des suffrages exprimés, ont précisé les Ecologistes parisiens dans un communiqué. David Belliard a salué sur Instagram "un vote de responsabilité, historique, pour faire gagner l'écologie sociale et populaire".

"Les Ecologistes créent les conditions pour que l'union de la gauche et des écologistes gagne les élections municipales à Paris en 2026, au premier et au second tour, face à une droite trumpiste, anti-pauvres, affairiste et climatosceptique" incarnée selon eux par Rachida Dati.

Le projet d'union était également soumis aux instances des fédérations socialistes et communistes, qui devraient l'approuver d'ici jeudi matin.

David Belliard avait appelé ses adhérents à "entrer dans une coalition derrière la candidature la mieux placée" dans les sondages, en l'occurrence celle du député PS Emmanuel Grégoire, l'ex-premier adjoint de la maire sortante, Anne Hidalgo.

L'accord a été arraché au terme de plus de trois mois de difficiles négociations.

Les discussions achoppaient notamment sur la place des écologistes en lice pour le Conseil de Paris. Selon l'accord, 36 écologistes seraient éligibles contre 28 élus actuellement.

Source de profondes crispations chez les militants socialistes, les écologistes ont également obtenu que David Belliard soit tête de liste dans le XIe arrondissement, où fut élu Léon Blum et où l'est l'actuelle maire socialiste, Anne Hidalgo. Une troisième mairie verte en plus de celles du XIIe et du XIVe qu'ils administrent déjà.