TotalEnergies fournira de l'électricité renouvelable à Airbus en Allemagne et au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 14:04
L'électricité fournie à Airbus pour la prochaine décennie aura un profil de livraison continu "baseload" et proviendra de nouveaux actifs renouvelables d'une capacité de 200 MW. Cette fourniture couvrira la moitié des besoins en électricité des sites concernés, à partir de 2027.
"Ces nouveaux contrats illustrent la capacité de TotalEnergies à proposer des solutions clés en main de "clean firm power" multi-géographies pour accompagner nos clients industriels dans leur transition énergétique. Ces contrats, qui s'appuient sur notre portefeuille intégré d'actifs renouvelables et flexibles, contribueront positivement à la rentabilité de notre activité dans l'électricité", a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.
Valeurs associées
|62,4200 EUR
|Euronext Paris
|-0,22%
