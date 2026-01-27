TotalEnergies fournira 800 GWh d'électricité renouvelable au papetier SWM pendant 10 ans

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* CE CONTRAT REPRÉSENTERA UN VOLUME TOTAL DE 800 GWH
* FOURNIRA 800 GWH D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU PAPETIER SWM PENDANT 10 ANS
* LA SIGNATURE D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AVEC UN PROFIL DE LIVRAISON CONSTANT (CLEAN FIRM POWER) AUX 3 USINES DE SWM EN FRANCE
* CE CONTRAT DÉBUTERA EN JANVIER 2026 POUR 10 ANS
(Rédaction de Gdansk)
