TotalEnergies fournira 1,5 TWh d’électricité solaire à Google pendant 15 ans aux USA

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi avoir signé un contrat de vente d’électricité (PPA) de 15 ans pour fournir à Google GOOGL.O d'Alphabet un volume total de 1,5 térawatt-heure (TWh) d’électricité renouvelable certifiée provenant de sa centrale solaire "Montpelier", située dans l’Ohio, aux États-Unis.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
