TotalEnergies: FID retardée pour le projet Papua LNG

(CercleFinance.com) - A la suite d'une rencontre entre son PDG Patrick Pouyanné et James Marape, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, TotalEnergies indique que la FID (décision finale d'investissement) du projet Papua LNG est désormais attendue pour 2025.



Après réception des premières offres, il apparaît en effet que le projet devra continuer à travailler avec des contractants pour obtenir des contrats EPC commercialement viables et qu'il est nécessaire de poursuivre ces efforts pour pouvoir prendre la FID.



Dans cette optique, le projet va revoir la structure de certains lots et ouvrir la compétition à un panel élargi de contractants asiatiques. En conséquence, la FID du projet Papua LNG est désormais attendue pour l'année prochaine.



Ce léger retard n'affectera pas les premiers travaux prévus en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2024. Par ailleurs, TotalEnergies a l'intention de forer le premier puits d'exploration en eaux profondes sur le permis PPL 576 en 2025.





