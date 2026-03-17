Taïwan déclare que la vente d'un deuxième lot d'armes en provenance des États-Unis se déroule comme prévu

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* Les États-Unis préparent une deuxième grande vente d'armes à Taïwan, selon certaines sources

* Taïwan affirme ne pas avoir été informée d'un quelconque retard dans cette vente

* Trump doit se rendre en Chine, qui s'oppose aux ventes d'armes à Taïwan

(Ajout de commentaires sur les livraisons de missiles américains à Taïwan, paragraphe 14)

Le ministre taïwanais de la défense, Wellington Koo, a déclaré mardi qu'il pensait que le processus d'examen interne des États-Unis concernant la vente d'un deuxième lot d'armes à l'île se déroulait comme prévu.

Un important paquet d'armes américaines pour Taïwan d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars, qui comprend des missiles intercepteurs avancés, est prêt à être approuvé par le président Donald Trump et pourrait être signé après son prochain voyage en Chine , a rapporté Reuters la semaine dernière, citant des sources informées de la discussion.

Mais lundi, M. Trump a déclaré qu'il cherchait à retarder sa visite en Chine début avril d'environ un mois en raison de la guerre contre l'Iran.

À la question de savoir si le report du voyage pourrait avoir un impact sur les nouvelles ventes d'armes à Taïwan, M. Koo a répondu que le gouvernement avait travaillé en étroite coordination avec les États-Unis.

"D'après ce que nous comprenons, leurs procédures d'examen interne se déroulent comme prévu", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que nous ayons reçu d'informations indiquant des retards

La Chine, qui considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, a exigé à plusieurs reprises la fin de ces ventes.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré à M. Trump en février que les ventes d'armes à Taïwan devaient être traitées avec "prudence"

Les États-Unis, qui ont dévoilé en décembre une vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 11 milliards de dollars, n'ont pas officiellement dévoilé un deuxième paquet.

Les mesures prises par M. Trump pour conclure un accord commercial favorable avec la Chine ont suscité des inquiétudes chez certains observateurs de la Chine, qui craignent qu'il ne réduise le soutien militaire américain à Taïwan.

Les États-Unis n'ont pas de liens diplomatiques officiels avec Taipei, mais ils sont tenus par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre.

Taïwan, comme d'autres alliés et partenaires dans la région, a observé avec inquiétude comment le déplacement des forces américaines vers le Moyen-Orient à partir de l'Asie pourrait avoir un impact sur la capacité des États-Unis à faire face à des incidents impliquant la Chine ou la Corée du Nord, en particulier avec des stocks d'armes rapidement utilisés dans la guerre contre l'Iran.

M. Koo a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur les opérations et les déploiements militaires américains. Il a toutefois indiqué que l'armée taïwanaise continuerait à surveiller les développements autour du détroit de Taïwan ainsi que dans l'ensemble de la Chine.

"Notre objectif principal reste l'observation des indicateurs et des signes pertinents et nous continuerons à être très attentifs", a-t-il déclaré.

Lundi, Huang Wen-chi, chef du département de planification stratégique du ministère, a déclaré aux législateurs que la livraison de 102 missiles de défense aérienne PAC-3 fabriqués par Lockheed Martin ( LMT.N ) et fournis par les États-Unis était en bonne voie pour cette année.