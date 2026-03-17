Disney nomme Debra OConnell, du groupe ABC News, au poste de présidente de la télévision de divertissement

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(Correction du titre pour préciser que Debra OConnell est nommée présidente de Disney Entertainment Television, et non de la branche divertissement; correction du paragraphe 4 pour préciser que Dana Walden est à la fois présidente et directrice de la création de Disney)

Walt Disney DIS.N a nommé lundi Debra OConnell présidente de Disney Entertainment Television, ajoutant qu'elle supervisera les marques ABC Entertainment, Disney Branded Television, Hulu Originals et National Geographic Content.

Le géant des médias a dévoilé la nouvelle structure de direction de sa branche divertissement afin de rassembler les activités de streaming, de cinéma et de télévision de l'entreprise, ainsi que sa division jeux et divertissement numérique.

Mme OConnell a récemment occupé le poste de présidente du groupe ABC News et travaille pour le géant des médias depuis près de trente ans. Dans ses nouvelles fonctions, elle continuera à superviser ABC News et les chaînes de télévision appartenant à ABC.

Cette nomination intervient un mois seulement après que Disney a nommé Dana Walden présidente et directrice de la création.

Dans le cadre de la nouvelle structure, Sean Shoptaw, vice-président exécutif de l'activité jeux, et l'ensemble de l'organisation rejoindront le segment divertissement de Disney.

La société a déclaré que l'intégration de l'activité jeux dans la nouvelle branche divertissement marquerait un changement stratégique qui alignerait l'activité plus étroitement avec Disney+ et Hulu, dans le but d'accroître l'engagement.

M. Shoptaw travaille pour Disney depuis plus de 12 ans.

OConnell et Shoptaw rendront compte à Walden, qui prendra ses nouvelles fonctions le 18 mars.