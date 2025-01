C'est la première fois qu'un contrat de ce type d'une durée de 15 ans est signé en France. L'impact positif des fermes éoliennes et solaires sur l'environnement et sur les communautés a constitué un facteur de succès déterminant dans la signature du contrat.

La livraison d'électricité est associée à des services de structuration qui permettent de transformer la production intermittente en fourniture d'un volume continu et constant d'énergie verte.

(AOF) - TotalEnergies et STMicroelectronics ont signé un contrat d’achat d’électricité physique pour la fourniture d’électricité renouvelable aux sites de STMicroelectronics en France. Ce contrat d’une durée de 15 ans, débuté en janvier 2025, représente un volume total de 1,5 térawattheure (TWh). TotalEnergies fournira à STMicroelectronics de l’électricité renouvelable (garanties d’origine incluses) produite par 2 fermes éolienne et solaire récemment mises en production, d’une puissance totale de 75 mégawatts (MW), opérées par TotalEnergies.

TotalEnergies et STMicroelectronics signent un contrat d’achat d’électricité en France

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.