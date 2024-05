TotalEnergies et Sinopec renforcent leur coopération

(AOF) - TotalEnergies et China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) ont signé un accord de coopération stratégique visant à approfondir leur collaboration, notamment dans les énergies bas carbone. Cet accord de coopération stratégique vise à étendre les partenariats existants entre les deux groupes. Les deux entreprises prévoient en particulier de combiner leur expertise en R&D dans les domaines des biocarburants, de l'hydrogène vert, du CCUS (captage, stockage et utilisation de CO2), et de la décarbonisation.

TotalEnergies et Sinopec travaillent ensemble depuis de nombreuses années, notamment en Angola et au Brésil dans l'exploration-production, et plus globalement dans les domaines du pétrole, du GNL, du négoce de produits pétroliers et de l'ingénierie.

Les deux entreprises ont récemment uni leurs forces pour conjointement développer une unité de production de 230 000 tonnes par an de carburant aérien durable (Sustainable Aviation Fuel ou SAF) dans une raffinerie de Sinopec en Chine.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.