TotalEnergies et Kuwait Oil Company signent un accord de coopération technique
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 14:36

A l'occasion de l'ouverture de la 5ème édition du Kuwait Oil & Gas Show and Conference (KOGS), TotalEnergies et Kuwait Oil Company (KOC) ont signé aujourd'hui un MoU (Memorandum of Understanding) visant à renforcer leur coopération, à travers l'échange d'expertises et la réalisation d'études techniques.

Cet accord comprend notamment des études relatives à de nouvelles opportunités d'exploration dans le pays, pour lesquelles TotalEnergies mobilisera son expertise technique.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
61,2400 EUR Euronext Paris +1,01%
