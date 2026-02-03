TotalEnergies et Kuwait Oil Company signent un accord de coopération technique
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 14:36
Cet accord comprend notamment des études relatives à de nouvelles opportunités d'exploration dans le pays, pour lesquelles TotalEnergies mobilisera son expertise technique.
Valeurs associées
|61,2400 EUR
|Euronext Paris
|+1,01%
A lire aussi
-
Finnair, qui a souffert de la fermeture de l'espace aérien russe, vise d'ici à 2029 une croissance annuelle de ses passagers de 4% en renforçant ses "marchés clés", a annoncé mardi un des dirigeants de la compagnie aérienne. Le transporteur finlandais assume une ... Lire la suite
-
Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé mardi une perte nette de 1,65 milliard de dollars au quatrième trimestre 2025, creusée par des charges quasiment doublées sur un an, mais a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026 avec un programme musclé dans l'anti-obésité. ... Lire la suite
-
(AOF) - Publicis (-9%) émarge à la dernière place de l'indice CAC 40 en dépit d'une performance annuelle solide. Ce sont ses perspectives qui sont froidement accueillies par les investisseurs, le géant de la publicité anticipant pour cette année une croissance ... Lire la suite
-
Elon Musk est convoqué pour une audition libre le 20 avril par la justice française: sa plateforme X n'est pas la seule dans les radars du parquet de Paris, qui scrute déjà TikTok, Kick ou encore Telegram. . X, ses dérives présumées, Elon Musk convoqué Perquisition ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer