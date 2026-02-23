TotalEnergies et InVivo renforcent leur partenariat pour la transition énergétique du monde agricole
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 15:04
Ce partenariat vise à développer des solutions énergétiques et agronomiques permettant de renforcer l'autonomie des exploitations, de créer de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs et de contribuer à la souveraineté agricole et énergétique française.
Il couvrira les domaines suivants :
- le développement de solutions énergétiques durables à l'échelle des exploitations et des filières (méthanisation, agrivoltaïsme)
- l'innovation et la digitalisation pour piloter la performance énergétique et agronomique
- l'accompagnement des territoires en lien étroit avec les coopératives agricoles
Ce partenariat se traduira par la mise en place de groupes de travail communs, de retours d'expérience terrain et de dispositifs d'accompagnement pour permettre un déploiement opérationnel au sein des filières.
La collaboration portera en priorité sur le développement d'une filière de valorisation des digestats issus de la méthanisation afin de renforcer l'autonomie des exploitations en matière d'engrais, de créer des boucles d'économie circulaire locales et générer de la valeur complémentaire pour les agriculteurs.
InVivo et TotalEnergies poursuivront les travaux engagés sur le démonstrateur agrivoltaïque de Valpuiseaux en Ile-de-France, un des rares en grandes cultures. Il permet d'évaluer l'impact des installations sur la production agricole, la biodiversité et le micro-climat dont la ressource en eau. L'objectif est de déployer, avec les coopératives, des modèles agrivoltaïques au service de la performance économique et de la résilience climatique des exploitations, garantissant la primauté de l'usage agricole des sols.
Valeurs associées
|66,3100 EUR
|Euronext Paris
|+1,33%
