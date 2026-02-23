 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies et InVivo renforcent leur partenariat pour la transition énergétique du monde agricole
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 15:04

A l'occasion du Salon International de l'Agriculture, InVivo, premier groupe coopératif agricole français, et TotalEnergies annoncent la signature d'un nouveau partenariat afin d'accompagner la transition énergétique de la Ferme France.

Ce partenariat vise à développer des solutions énergétiques et agronomiques permettant de renforcer l'autonomie des exploitations, de créer de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs et de contribuer à la souveraineté agricole et énergétique française.

Il couvrira les domaines suivants :

- le développement de solutions énergétiques durables à l'échelle des exploitations et des filières (méthanisation, agrivoltaïsme)

- l'innovation et la digitalisation pour piloter la performance énergétique et agronomique

- l'accompagnement des territoires en lien étroit avec les coopératives agricoles

Ce partenariat se traduira par la mise en place de groupes de travail communs, de retours d'expérience terrain et de dispositifs d'accompagnement pour permettre un déploiement opérationnel au sein des filières.

La collaboration portera en priorité sur le développement d'une filière de valorisation des digestats issus de la méthanisation afin de renforcer l'autonomie des exploitations en matière d'engrais, de créer des boucles d'économie circulaire locales et générer de la valeur complémentaire pour les agriculteurs.

InVivo et TotalEnergies poursuivront les travaux engagés sur le démonstrateur agrivoltaïque de Valpuiseaux en Ile-de-France, un des rares en grandes cultures. Il permet d'évaluer l'impact des installations sur la production agricole, la biodiversité et le micro-climat dont la ressource en eau. L'objectif est de déployer, avec les coopératives, des modèles agrivoltaïques au service de la performance économique et de la résilience climatique des exploitations, garantissant la primauté de l'usage agricole des sols.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
66,3100 EUR Euronext Paris +1,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Parlement français débat et vote deux motions de censure contre le gouvernement français
    RN et LFI déposent une motion de censure contre la programmation pluriannuelle de l'énergie
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:49 

    Le Rassemblement national (RN) ‌et la France insoumise (LFI) ont annoncé chacun lundi le ​dépôt d'une motion de censure du gouvernement pour protester contre la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) adoptée plus tôt ce mois-ci par ​décret. Une PPE fixe ... Lire la suite

  • Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.02.2026 15:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Un écran de données à la Bourse de New York, le 13 février 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre sans entrain avec le retour des questions commerciales
    information fournie par AFP 23.02.2026 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, rattrapée par les doutes sur la politique commerciale américaine après la décision vendredi de la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider une grande partie des droits de douane de Donald Trump. Dans les premiers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank