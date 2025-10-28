information fournie par Reuters • 28/10/2025 à 07:14

TotalEnergies et Aljomaih Energy & Water séléctionnés un projet solaire en Arabie Saoudite

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ET ALJOMAIH ENERGY & WATER SÉLÉCTIONNÉS UN PROJET SOLAIRE DE 400 MW

* LE PROJET À AS SUFUN, EN ARABIE SAOUDITE

* LA MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE EST PRÉVUE POUR 2027

Texte original https://tinyurl.com/3f6rmdjc

