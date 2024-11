Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: esquisse 3 scénarios d'évolution énergétique information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 18:04









(CercleFinance.com) - Afin de contribuer au débat public sur la transition énergétique, TotalEnergies publie la 6èmeédition de son 'TotalEnergies Energy Outlook', qui présente trois scénarios d'évolution possible de la demande et du système énergétique mondial à l'horizon 2050 avec des degrés de décarbonation variés.



Le premier scénario, dit 'Trends', reflète la trajectoire actuelle des divers pays à horizon 2030 et anticipe des développements technologiques et des politiques publiques suivant les tendances actuelles. Il projette ainsi une hausse de la température de... +2,6°-2,7°C d'ici 2100.



Le scénario 'Momentum' repose sur une approche prospective prenant en compte les stratégies de décarbonation des pays Net Zero 2050 (' NZ50 '), ainsi que les NDCs (Nationally Determined Contributions) des autres pays. Il prévoit +2,2-2,3°C, tous deux dépassant l'objectif de Paris.



Enfin, le scénario 'Rupture' est construit pour permettre l'atteinte d'une hausse des températures à moins de 2°C d'ici à 2100. Passer de Trends à Rupture requiert d'augmenter de 80% dès 2030 la capacité solaire et éolienne installée en Inde et dans le Sud Global... Ce scenario conduit à une augmentation de la température estimée entre +1,7° et +1,8°C d'ici à 2100.



Sans surprise, TotalEnergies rappelle que l'électrification bas carbone est cruciale pour réduire les émissions, que les politiques publiques doivent favoriser la substitution des combustibles fossiles par l'électricité, remplacer le charbon par des énergies renouvelables, et réduire les émissions de méthane, tout en soutenant une coopération internationale pour le déploiement de technologies abordables.





