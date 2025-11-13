TotalEnergies envisage de vendre des actifs d'énergie renouvelable en Asie - Bloomberg

TotalEnergies TTEF.PA étudie la possibilité de vendre certains de ses actifs d'énergie renouvelable en Asie avec l'objectif de réduire sa dette, a rapporté mercredi Bloomberg, citant des personnes au fait de la question et ajoutant que l'opération pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions de dollars.

Le groupe français collabore avec un conseiller pour sonder l'intérêt d'acquéreurs potentiels, écrit l'agence de presse, précisant que les discussions pourraient ne pas déboucher sur une quelconque vente.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de TotalEnergies.

(Ananya Palyekar à Bangalore; version française Jean Terzian)