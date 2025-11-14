TotalEnergies engage $100 mlns avec Climate Investment pour les signataires de l’OGDC

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ANNONCE ENGAGER $100 MLNS AUPRÈS DE CLIMATE INVESTMENT AU BÉNÉFICE DES SIGNATAIRES DE L'OGDC
Texte original [https://tinyurl.com/ywj5k5ex] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ANNONCE ENGAGER $100 MLNS AUPRÈS DE CLIMATE INVESTMENT AU BÉNÉFICE DES SIGNATAIRES DE L'OGDC
Texte original [https://tinyurl.com/ywj5k5ex] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
|4,65 USD
|NYMEX
|+1,31%
|63,99 USD
|Ice Europ
|+1,39%
|59,82 USD
|Ice Europ
|+1,63%
|56,0300 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite
Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique. ... Lire la suite
Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la ... Lire la suite
La députée insoumise Sophia Chikirou s'est officiellement lancée vendredi dans la course à la mairie de Paris, avec l'ambition d'incarner un "nouveau Paris populaire", en rupture avec une majorité sortante "épuisée", avec laquelle elle ne s'alliera pas pour battre ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer