TotalEnergies engage $100 mlns avec Climate Investment pour les signataires de l’OGDC
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:24

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ANNONCE ENGAGER $100 MLNS AUPRÈS DE CLIMATE INVESTMENT AU BÉNÉFICE DES SIGNATAIRES DE L'OGDC

Texte original [https://tinyurl.com/ywj5k5ex] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

