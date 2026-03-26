TotalEnergies dit ne pas être en mesure d'atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050

TotalEnergies TTEF.PA a déclaré jeudi ne pas être en mesure d'atteindre la neutralité carbone en 2050 comme requis par l'accord de Paris, le géant pétrolier et gazier français citant notamment l’hétérogénéité croissante des trajectoires énergétiques et les incertitudes concernant l’évolution de la demande au niveau mondial.

Le groupe avait précédemment annoncer viser la neutralité carbone d'ici 2050.

"Nous devons confronter notre ambition à la réalité, et reconnaître que nos sociétés ont entamé une transition mais à un rythme qui ne permet pas encore l’atteinte collective de la neutralité carbone poursuivie dans le cadre de l’Accord de Paris", a déclaré le président-directeur général Patrick Pouyanné, cité dans le rapport "Sustainability & Climate 2026 Progress Report" de TotalEnergies.

Adopté en décembre 2015 à Paris et entré en vigueur en novembre 2016, l'Accord de Paris sur le climat vise à limiter la hausse de la température mondiale à moins de deux degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle.

"La compagnie n’est pas en mesure d’adopter un plan de transition tel que défini par les normes européennes de reporting et, par conséquent, ne peut formuler des objectifs de 'zéro net' au sens de ces normes", explique Patrick Pouyanné.

TotalEnergies, également présent dans les énergies renouvelables, a cependant annoncé avoir dépassé en 2025 son objectif de réduction de 60% des émissions de méthane par rapport à 2020 et vise une baisse de 70% cette année en vue d'une réduction de 80% en 2030 "ou plus tôt".

TotalEnergies a également maintenu inchangé son objectif de réduction des émissions opérées (Scope 1+2) sous la barre des 400 tonnes en 2030, un but qu'il a atteint trois années consécutives.

(Forrest Crellin à Paris et Shadia Nasralla à Londres; version française Augustin Turpin)