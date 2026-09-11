TotalEnergies devient propriétaire à 100% de l'usine de recyclage chimique de plastiques de Grandpuits

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le géant français des hydrocarbures TotalEnergies a annoncé vendredi devenir propriétaire à 100% de l'usine de recyclage chimique de plastiques de Grandpuits (Seine-et-Marne), après le rachat de la participation du britannique Plastic Energy.

"Dans le cadre de la restructuration du capital de Plastic Energy, partenaire (35%) de TotalEnergies (65%) dans l'usine de recyclage chimique de Grandpuits, TotalEnergies a convenu de racheter auprès du nouvel actionnaire la participation de Plastic Energy dans cette usine désormais détenue à 100% par TotalEnergies", indique le groupe français dans un communiqué.

L'usine de recyclage chimique de Grandpuits a démarré en mars 2026 et dispose d'une capacité de 15.000 tonnes par an de traitement de déchets plastiques.

Dans cette usine, "des déchets plastiques français, issus notamment de +la poubelle jaune+, difficiles à recycler et actuellement enfouis ou incinérés" sont transformés "en une huile synthétique par un procédé de pyrolyse", un procédé qui "consiste à chauffer les déchets à haute température sans oxygène", précise TotalEnergies.

Les opposants dénoncent cependant un procédé énergivore et coûteux.

La capacité de traitement de Grandpuits représente moins de 0,3% des 5,5 millions de tonnes d'emballages ménagers mis sur le marché français en 2024, selon les chiffres de l'éco-organisme Citeo.

Citeo est l'un des deux partenaires - l'autre étant Paprec - avec lesquels TotalEnergies a signé en 2023 un accord afin de garantir l'approvisionnement à long terme de l'unité en déchets plastiques.

Grandpuits était auparavant un gigantesque site de raffinage de pétrole, dont sortaient depuis 1967 de l'essence et du diesel pour les voitures et camions, du kérosène pour les avions, du fioul ou encore du gaz et du naphta.

Une fuite dans le pipeline l'approvisionnant en brut depuis Le Havre a décidé en 2020 le géant des hydrocarbures à convertir l'impressionnante emprise industrielle en "plateforme zéro pétrole".