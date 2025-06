TotalEnergies: devient partenaire du Tour de France information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un Partenariat Officiel avec le Tour de France pour les saisons 2026 à 2028, dans la catégorie ' Energies '.



A compter de la 113ème édition du Tour de France en 2026, et pour trois saisons, TotalEnergies deviendra Partenaire Officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift dans la catégorie ' Energies '.



'Pour une marque populaire comme TotalEnergies, le Tour de France est une formidable opportunité d'aller à la rencontre des Français qui partagent la passion du cyclisme' indique le groupe.



A partir de 2026, TotalEnergies proposera un dispositif de visibilité et d'animation important au sein de la Caravane Publicitaire du Tour de France au fil des 21 étapes de la Grande Boucle et des 9 étapes de l'épreuve féminine.



Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : ' Parce que TotalEnergies est au service du quotidien des Français, nous nous réjouissons d'être l'un des partenaires officiels de l'épreuve sportive la plus populaire de France'.





