TotalEnergies devient partenaire de Ruwais LNG

(AOF) - TotalEnergies rejoint avec une participation de 10 % le projet Ruwais LNG, aux côtés d’ADNOC (60 %), Shell (10 %), bp (10 %) et Mitsui (10 %). Il s’agit d’un projet de liquéfaction de gaz naturel (GNL) comportant deux trains de liquéfaction, d’une capacité totale de 9,6 millions de tonnes par an. Son démarrage est prévu pour le second semestre 2028.

" Le projet applique les normes de réduction des émissions les plus élevées : ses trains de liquéfaction, entièrement électriques, seront alimentés en énergie propre par le réseau émirien, ce qui en fera l'une des usines de GNL présentant la plus basse intensité carbone au monde ", explique le groupe pétrolier.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.