TotalEnergies devient opérateur d'une licence en Namibie
Située dans le bassin de Lüderitz, cette licence couvre une superficie d'environ 11 000 km2. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions usuelles, notamment l'approbation des autorités namibiennes et des partenaires de la joint-venture.
Une fois la transaction finalisée, la compagnie pétro-gazière française deviendra ainsi l'opératrice de cette licence et détiendra une participation de 42,5% aux côtés de Petrobras (42,5%), de Namcor (10%) et de Eight (5%).
"Tout en progressant vers le développement des découvertes de Venus et Mopane, nous nous réjouissons d'élargir notre portefeuille et de poursuivre l'exploration des vastes ressources de la Namibie", commente Nicolas Terraz, directeur général exploration-production.
Valeurs associées
|62,2800 EUR
|Euronext Paris
|+0,53%
