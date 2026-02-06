Les cabinets Deloitte et Grant Thornton assignés par 700 actionnaires d'Atos

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Près de 700 actionnaires du groupe Atos assignent les entreprises d'audit Deloitte et Grant Thornton, les accusant d'avoir dissimulé pendant plusieurs années la situation financière de l'entreprise, selon l'assignation consultée vendredi par l'AFP.

Les actionnaires et anciens actionnaires reprochent aux deux entreprises des "fautes et négligences graves" dans leur certification des comptes d'Atos, indique cette assignation, déposée jeudi.

Au total, les demandeurs réclament des dédommagements individuels compris entre environ 250 euros et plus de 1,7 millions euros, pour un total de 40 millions d'euros.

D'après les actionnaires, la situation financière de l'entreprise a été "durablement dissimulée au marché par la publication de comptes consolidés inexacts et trompeurs, qui ne reflétaient pas fidèlement la réalité économique et financière du groupe", entre 2017 et 2022.

"Nous cherchons à obtenir réparation pour les actionnaires qui ont acheté (des titres) pendant la période donnée et qui n'auraient pas pris la même décision sans la certification des comptes", a expliqué à l'AFP le cabinet Vermeille & Co, qui les représente.

Les actionnaires reprochent par ailleurs aux commissaires aux comptes de n'avoir pas déclenché de procédure d'alerte "sur les anomalies affectant la sincérité de ces comptes".

"C'est un dossier sans précédent pour une société qui a été cotée au CAC40", a assuré Vermeille & Co.

Ancien fleuron de l'informatique, le groupe français a vu sa situation se dégrader pendant plusieurs années, accumulant une importante dette qui l'avait conduit à déployer un plan de restructuration financière achevé fin 2024.

"L'exécution de ce plan s'est traduite par une dilution massive de la participation des actionnaires antérieurs", ont souligné les actionnaires dans leur assignation.

La première audience devrait avoir lieu le 5 mars, devant le tribunal des activités économiques (ex tribunal de commerce) de Nanterre.

Dans le cadre de cette procédure, plusieurs actionnaires avaient déjà assigné le groupe Atos pour obtenir des documents internes relatifs à la gestion de l'entreprise entre 2017 et 2023.

Mi-janvier, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné à l'entreprise de communiquer certains des éléments demandés, parmi lesquels des rapports d'audit des comptes de l'entreprise et des extraits des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.