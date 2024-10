TotalEnergies développe un projet pétrolier de 10 milliards au Suriname

(AOF) - TotalEnergies, la République du Suriname et Annand Jagesar, directeur général de la compagnie pétrolière nationale Staatsolie Maatschappij Suriname ont annoncé la décision finale d’investissement du projet "GranMorgu" sur le bloc offshore 58. Ce projet développera les découvertes pétrolières des champs de Sapakara et Krabdagu, qui ont fait l'objet d'une campagne d'exploration et d'appréciation positive achevée en 2023. Ces champs sont situés à 150 kilomètres au large des côtes surinamaises et contiennent des réserves récupérables estimées à plus de 750 millions de barils.

Le projet comprend une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) d'une capacité de 220 000 barils par jour, reprenant les bases de design d'unités ayant fait leurs preuves.

L'investissement total est estimé à environ 10,5 milliards de dollars et le démarrage de la production est prévu en 2028. Le FPSO de GranMorgu a été conçu pour permettre le raccordement futur de champs satellites qui lui permettront de prolonger la durée de son plateau de production.

TotalEnergies est l'opérateur du bloc 58, dont elle détient 50% aux côtés d'APA Corporation (50%). Staatsolie a annoncé son intention d'exercer son option pour entrer dans le projet de développement avec une participation jusqu'à 20%. Les partenaires ont convenu que Staatsolie finalisera sa participation avant juin 2025.

